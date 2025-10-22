15 нетрезвых водителей осудили в области Ұлытау

Закон и Порядок
203
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одного из нарушителей привлекли к ответственности повторно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года к уголовной ответственности за пьяную езду привлекли 15 граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Все они были водворены в изолятор временного содержания.

В областных судах с учетом тяжести совершенных уголовных правонарушений и повышенной общественной опасности, в отношении виновных вынесли обвинительные приговоры с назначением наказания в виде лишения свободы с пожизненным лишением права управления (водительские права).

К примеру, ранее лишенный права управления транспортными средствами сроком на 7 лет гражданин, не сделал для себя должных выводов. 16 августа 2025 года он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения в Сатпаеве.

«По приговору Сатпаевского городского суда он признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с пожизненным лишением права управления. Надзорный орган продолжил координирующую работу по профилактике уголовных правонарушений с участием нетрезвых водителей», – сказано в информации.

В надзорном органе предупредили об уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, за которое предусмотрено реальное лишение свободы с пожизненным лишением водительского удостоверения.

#водитель #прокуратура #алкоголь #область Ұлытау

Популярное

Все
Адал азамат – опора государства
Подвиг Алии бессмертен
Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау
На востоке завершился дорожный мегапроект
Партнерство между братскими странами
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Пограничники провели открытый урок
Еще одна СВА открылась в регионе
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
В журналистику – с футбольного поля
Федерация профсоюзов РК сделала заявление по ратификации конвенции о МЗП
Чемпионки приняли присягу
«Номад» увеличивает отрыв
Аксакал казахского музыковедения
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
В приоритете безопасность – информационная и пожарная
Город растет и становится краше
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Братство, доверие, дружба
Развитие системы образования в Казахстане: достижения и перспективы
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
Благодаря передовым технологиям и господдержке
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

МВД ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошеннико…
Подростку грозит до 7 лет тюрьмы за передачу банковских рек…
В Алматинской области выявили факты незаконного использован…
Двух подростков задержали после их звонков о минировании шк…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]