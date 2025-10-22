Одного из нарушителей привлекли к ответственности повторно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года к уголовной ответственности за пьяную езду привлекли 15 граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Все они были водворены в изолятор временного содержания.

В областных судах с учетом тяжести совершенных уголовных правонарушений и повышенной общественной опасности, в отношении виновных вынесли обвинительные приговоры с назначением наказания в виде лишения свободы с пожизненным лишением права управления (водительские права).

К примеру, ранее лишенный права управления транспортными средствами сроком на 7 лет гражданин, не сделал для себя должных выводов. 16 августа 2025 года он повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения в Сатпаеве.

«По приговору Сатпаевского городского суда он признан виновным с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев с пожизненным лишением права управления. Надзорный орган продолжил координирующую работу по профилактике уголовных правонарушений с участием нетрезвых водителей», – сказано в информации.

В надзорном органе предупредили об уголовной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде, за которое предусмотрено реальное лишение свободы с пожизненным лишением водительского удостоверения.