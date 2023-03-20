15 павлодарцев обманула мошенница, представляясь налоговым инспектором

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Павлодарские полицейские установили 32-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления полиции города.

На данный момент известно о 15-ти обманутых подозреваемой павлодарцах. Сумма нанесенного им ущерба превышает 6 млн тенге.

«Подозреваемая знакомилась в социальной сети Instagram, представляясь налоговым инспектором из города Омск Российской Федерации. Убеждая людей, что она проводит проверку в отношении AO «Kaspi Bank», просила оформить кредит в данном банке на 300 тысяч тенге», - рассказал начальник Южного отдела полиции УП Павлодара Павел Павлов.

Сообщается, что она при этом обещала погасить долг своевременно, а также осуществить денежное вознаграждение на сумму 150 тыс. тенге.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения «подписка о невыезде».

По данным управления полиции, с начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 263 факта мошенничества.