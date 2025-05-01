В столице Казахстана на торжественном мероприятии, посвященном Всемирному дню метрологии, эксперты из разных стран обсудили актуальные темы и роль измерений в формировании нашего будущего

30 апреля в Евразийском национальном университете имени Гумилева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню метрологии и 150-летию подписания Метрической конвенции, организованное Казахстанским институтом стандартизации и метрологии — РГП «КазСтандарт».

Всемирный день метрологии — это ежегодное событие, во время которого по всему миру отмечают влияние измерений на нашу повседневную жизнь. Тема в этом году — «Измерения на все времена, для всех людей», что подчеркивает важность измерений для формирования нашего прошлого, настоящего и будущего.

Отметим, что в прошлом году по инициативе Республики Казахстан в повестку дня 215-й сессии Исполнительного совета Генеральной конференции ЮНЕСКО включен вопрос об ежегодном праздновании Всемирного дня метрологии – 20 мая, который был поддержан единогласно.

В мероприятии принял участие вице-министр торговли и интеграции РК Асет Нусупов. Он подчеркнул бесспорную значимость точных измерений для различных отраслей, включая здравоохранение и экологию.

– Государственная политика в области метрологии является стратегическим ресурсом для развития науки, технологий и повышения конкурентоспособности Казахстана на мировой арене. Метрология — это уверенность в результате, надежность процессов и высокое качество продукции. Это основа доверия между государствами, компаниями и людьми, – сказал Асет Нусупов.

Также в ходе мероприятия выступил генеральный директор РГП «КазСтандарт» Малик Саулебай, который отметил, что благодаря труду метрологов, который зачастую остаётся «за кадром», работают заводы, функционирует транспорт, выпускается безопасная продукция, развиваются технологии и сохраняется здоровье людей.

​– Роль метрологии в решении актуальных мировых задач, включая устойчивое развитие, охрану окружающей среды, инновации и обеспечение качества жизни, сложно переоценить.Наш институт с гордостью вносит свой вклад в развитие национальной и международной системы измерений, – отметил Малик Саулебай.

Также выступили спикеры из Китая, Турции, Беларуси, России и Франции, которые поделились своими взглядами на будущее метрологии. В числе актуальных тем, поднятых на конференции, были вопросы квантовой метрологии, метрологического обеспечения электрозарядных станций и обеспечения точности в ядерной промышленности.

В завершение мероприятия пятеро сотрудников были награждены Благодарственными письмами от Министерства торговли и интеграции РК, десяти метрологам вручили грамоты от Комитета технического регулирования и метрологии, а шестеро были удостоены нагрудных знаков «Құрметті метролог».