16 граждан Индии пытались незаконно пересечь границу Казахстана

16 граждан Индии, пытавшихся незаконно пересечь границу, выявили в Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

7 июля сотрудники Департамента полиции Актюбинской области и Пограничной службы Департамента Комитета национальной безопасности установили 16 граждан Индии, прибывших из южных регионов Казахстана.

Они ехали транзитом на микроавтобусе под управлением россиянина, чтобы затем незаконно пересечь государственную границу РК.

После профилактической беседы иностранцев подконтрольно отправили в Алматы для дальнейшего возвращения на родину.