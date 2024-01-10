Казахстанские полицейские спасли замерзающих в автобусе граждан России

16 россиян в Казахстане эвакуировали из замерзающего на трассе автобуса, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, 10 января на трассе Астана - Петропавловск полицейские заметили автобус с российским госномером, стоявший на обочине. По словам водителя, они ехали из Екатеринбурга в Караганду. В салоне автобуса мерзли 16 человек, один из них – 6-летний ребенок. Его сразу перенесли в служебную автомашину полицейских, чтобы он смог согреться.

«Инспекторы, контролируя движение на данном участке, оставили пост только после того, как автобус отбуксировали на ремонт. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за оказанную помощь в сложной ситуации», — прокомментировали в правоохранительных органах.

Пассажиров автобуса доставили в ближайший пункт обогрева, который расположен в сельской библиотеке района Биржан сал.