160 тыс. долларов пытался провезти пассажир через аэропорт Астаны

В воздушной гавани мужчину задержали во время досмотра багажа, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, сотрудники подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны обнаружили в багаже у пассажира наличными около 160 000 долларов США.

О пассажире с крупной суммой иностранной валюты было доложено сотрудникам правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного аэропорта напомнили, что в соответствии с указом президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК» от 14 марта 2022 года, запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.