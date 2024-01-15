160 тыс. долларов пытался провезти пассажир через аэропорт Астаны

Транспорт
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Аменова Дана
Корреспондент

В воздушной гавани мужчину задержали во время досмотра багажа, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщается, сотрудники подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны обнаружили в багаже у пассажира наличными около 160 000 долларов США.

О пассажире с крупной суммой иностранной валюты было доложено сотрудникам правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного аэропорта напомнили, что в соответствии с указом президента РК «О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК» от 14 марта 2022 года, запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.

 

#Астана #нарушение #аэропорт #пассажир #доллары

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