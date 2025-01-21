Более 160 миллионов упаковок лекарств промаркировали за полгода в Казахстане

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С 1 июля 2024 года коды маркировок нанесены на 163 млн упаковок лекарственных средств, из них 96,4 млн это импортные препараты, 66,4 млн упаковок – отечественного производства, сообщает Kazpravda.kz

На сегодня из 163 млн маркированных упаковок лекарств введены в оборот порядка 67,5 млн упаковок.

Данные сведения отслеживаются в информационной системе Единого оператора маркировки.

«Учитывая специфику системы здравоохранения, маркировка и прослеживаемость лекарств позволит выстроить пациентоориентированную систему лекарственного обеспечения, снизить долю теневого рынка, повысить уровень и прозрачность лекарственного обеспечения на новый уровень и привести к значительной экономии бюджетных средств», – пишут в пресс-релизе.

В рамках внедрения сервиса «Социальный кошелек» по электронной выдаче лекарств пациенты посредством QR-кода получили препараты на основе 1, 7 млн рецептов, где участвует свыше 700 медицинских организаций по республике, использование «Социального кошелька» создает условия для доступности и полной прозрачности сферы обеспечения граждан бесплатными лекарственными средствами на амбулаторном уровне.