Более 160 миллионов упаковок лекарств промаркировали за полгода в Казахстане

Здравоохранение
122
Дана Аменова
корреспондент

Данные сведения отслеживаются в информационной системе Единого оператора маркировки

Фото: Минздрав

С 1 июля 2024 года коды маркировок нанесены на 163 млн упаковок лекарственных средств, из них 96,4 млн это  импортные препараты,  66,4 млн упаковок – отечественного производства, сообщает Kazpravda.kz   

На сегодня из 163 млн маркированных упаковок лекарств введены в оборот порядка 67,5 млн упаковок.

Данные сведения отслеживаются в информационной системе Единого оператора маркировки.  

«Учитывая специфику системы здравоохранения, маркировка и прослеживаемость лекарств позволит выстроить пациентоориентированную систему лекарственного обеспечения, снизить долю теневого рынка, повысить уровень и прозрачность лекарственного обеспечения на новый уровень и привести к значительной экономии бюджетных средств», – пишут в пресс-релизе.

В рамках внедрения сервиса «Социальный кошелек» по электронной выдаче лекарств  пациенты посредством  QR-кода получили препараты на основе 1, 7 млн  рецептов, где  участвует свыше 700 медицинских организаций по республике,  использование «Социального кошелька» создает условия для доступности и полной прозрачности сферы обеспечения граждан бесплатными лекарственными средствами на амбулаторном уровне.   

 

#Минздрав #лекарства #маркировка

Популярное

Все
Как поменять пищевые привычки детей?
Полцарства за саукеле!
Регионы с общими климатическими проблемами должны сотрудничать для их решения
Новое поколение управленцев
Охраняя покой мирных граждан
На улице – чище, на сердце – теплее
38 ПМСП построено в Северном Казахстане
Около ста семей стали обладателями квартир в Косшы
Меценаты помогли открыть реабилитационный центр
Система «Келешек» поможет сэкономить при оплате обучения
Послания Главы государства оказали значительное влияние на развитие IT-индустрии нашей страны
Присяга с... предложением руки и сердца
Начало новой эры газовой отрасли: глава QazaqGaz рассказал об итогах 2024 года
Подведены итоги встреч депутатов с жителями регионов
Приняты меры против удорожания картофеля
Достояние человечества
Вручены госстипендии в области культуры
Семь направлений и 70 шагов
Спасено более полутора тысяч человек
Перемирие в Газе
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Миссия – выстраивать мосты
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса
В Казахстане многодетным семьям снизят налоговую нагрузку
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК
Малыша оставили на вокзале Астаны: озвучены новые подробности дела
Глава государства выступит на саммите в Абу-Даби
Нового депутата Мажилиса зарегистрировали в ЦИК РК
Пассажирка напала на сотрудника наземной службы FlyArystan
Сайгачьи стада: время трудных решений
Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане
Назначен заместитель Главнокомандующего Нацгвардией МВД РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области

Читайте также

Новый механизм регулирования позволит снизить цены на лекар…
США выходят из ВОЗ
Меценаты помогли открыть реабилитационный центр
38 ПМСП построено в Северном Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]