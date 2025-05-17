17-летний Амир Омарханов впервые вышел в финал турнира ITF

Теннис
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Казахстанец, занимающий 956-е место в одиночном рейтинге ATP, вышел в финал турнира серии ITF M25 в парном разряде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК.

Фото: ФТК

Казахстанец вместе с итальянцем Александром Биндой в полуфинале обыграл Федерико Яннаконне (Италия)/Георгий Кравченко (Украина) со счетом 6:3, 6:3.

В финале Амир и Александр сыграют против Томаззо Компануччи (Италия)/Кирилл Киватцев (Россия). Решающая игра пройдет завтра 16 мая.

Для Амира это первый финал во взрослом туре турнира под эгидой ITF.

Лучшим достижением Амира в одиночном разряде является выход в полуфинал домашнего ITF M25 Astana в 2024 году.

#теннис #финал #Амир Омарханов #ITF

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