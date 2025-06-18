17-летний сельчанин из Туркестанской области сядет в тюрьму на 7 лет за наркотики

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области приговорил жителя Тюлькубасского района к 7 годам лишения свободы за сбыт психотропных веществ в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следствием установлено, что подросток, проживая в селе Мынбай, через Telegram-каналы вступил в контакт с организаторами наркобизнеса и в течение нескольких месяцев работал наркокурьером в Шымкенте и Сарыагаше.

Преступная схема включала в себя получение и расфасовку психотропного вещества — меткатинон (аналог мефедрона), закупку упаковочных материалов, закладки товара по различным адресам и последующую отчетность через зашифрованные каналы связи. Оплата производилась в криптовалюте и переводилась в тенге через P2P-сервисы.

У задержанного изъято 29 свертков с наркотиками, еще 26 – с 41 закладки. Общий вес превышает 136 граммов.

Прокуратура напоминает: сбыт наркотиков, совершенный в особо крупном размере и в общественном месте, является тяжким преступлением и влечет суровое наказание.

#наркотики #наказание #сбыт

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