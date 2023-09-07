Массовое отравление сотрудников произошло в отеле Rixos в Бурабае

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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области сообщили о 17 случаях бактериальной кишечной инфекции среди сотрудников отеля Rixos, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Отмечается, что из 17 заболевших 7 госпитализированы в центр инфекционных заболеваний Кокшетау, остальные находятся на амбулаторном лечении. Состояние больных удовлетворительное и средней степени тяжести.

"Бурабайское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля зарегистрировало внеплановую проверку. Проводятся мероприятия. Обследован персонал отеля, в том числе и пищеблока, отобраны пробы пищевой продукции, смывы, пробы питьевой воды. По завершении лабораторных исследований будут озвучены причины вероятного отравления. На сегодняшний день все пробы находятся в работе", – сообщила заместитель руководителя ДСЭК Акмолинской области Сауле Садвакасова.