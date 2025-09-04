17 тысяч километров электролиний заменяют в регионах РК

Энергетика
88
Дана Аменова
специальный корреспондент

В целом по Казахстану на ремонт энергетических объектов планируется направить 376 млрд тенге

Фото: пресс-служба Минэнерго

Территориальный департамент КАЭНК Минэнерго РК по Северо-Казахстанской области провёл проверку капитального ремонта на подстанции 35/10 кВ «Фурмановская», обслуживаемой АО «СК РЭК» в районе имени Магжана Жумабаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Работы проводились с 18 по 31 августа. В рамках капитального ремонта ПС «Фурмановская» проведена замена масла и ремонт маслонаполненного оборудования, замена изоляторов, настройка выключателей и ревизия релейной защиты.

Также выполнены работы по трансформаторам Т-1 и Т-2, включая испытания, замену ввода и силикагеля, регулировку разъединителей и полную ревизию заземления.

«В целом по Казахстану на ремонт энергетических объектов планируется направить 376 млрд тенге — на 13% больше по сравнению с прошлым годом. На электрических сетях РЭКов запланировано отремонтировать линий электропередачи общей протяженностью 17 тыс. км, 420 подстанций, 3,5 тыс. распределительных пунктов и трансформаторных подстанций», – сказано в информации.

Ремонтная кампания повысила надёжность и безопасность электроснабжения, снизила риск аварий и обеспечила стабильную работу подстанции в осенне-зимний период.

#регионы #ремонт #замена #электролинии

