Алуа Нурман из Алматы стала чемпионкой Азии, выиграв шесть партий подряд в блице на чемпионате Азии в Аль-Айне (ОАЭ), сообщает Kazpravda.kz

Фото: Казахстанская федерация шахмат

Все участницы сыграли девять туров с контролем времени 3+2. Нурман заняла первое место в женском зачете, в том числе обойдя по дополнительным показателям фаворита соревнований - 36-летнюю россиянку Валентину Гунину.

Победа над российской шахматисткой, которая является одной из самых титулованных и ярких фигур в мире женских шахмат, стала сенсацией в мире шахмат.

Стоит отметить, что Алуа не находилась в числе фаворитов, находясь лишь на 11-й позиции в стартовом списке.