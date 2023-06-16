18 млн тенге выманили мошенники у детей предпринимательницы в Кокшетау

На 18 млн тенге обокрали мошенники предпринимательницу из города Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: Kazpravda.kz

14 июня около 15:00 две неизвестные женщины позвонили на домашний телефон акмолинки и сообщили ее детям, что она стала виновницей ДТП. Злоумышленницы внушили детям, что для спасения жизни мамы срочно нужны деньги, а другим участникам аварии – компенсация.

Испуганные дети передали курьеру-сообщнику 18 млн тенге.

При этом преступникам было известно, где именно в квартире хранятся деньги.

Управление полиции Кокшетау в ходе досудебного расследования по части 3 уголовной статьи «Мошенничество» задержало одного из подозреваемых. Другие соучастники аферы устанавливаются.

Ранее полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого, обманувшего сельчан на 30 млн тенге.