19-летнего лже-полицейского задержали в Таразе

19-летний лже-полицейский задержан в Таразе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Правонарушителя задержали 30 мая. При патрулировании территории парка имени Турара Рыскулова сотрудниками 1-го отдела полиции Управления полиции города Тараз был замечен подозрительный молодой человек в полицейской форме. Парень гулял по парку, но при виде других сотрудников растерялся.

Так при проверке стражами порядка установлено, что лже-полицейскому 19 лет и является он жителем Туркестанской области. Оказалось, что задержанный был осужден за аналогичное преступление в апреле 2022 года в Шымкенте. Тогда молодой человек одел форму ДЧС. С какой целью он пошел на этот шаг выясняет следствие.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 390 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо ареста на срок до двадцати суток.



