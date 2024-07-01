Около 200 тысяч человек эвакуировали в провинции Китая из-за ливней

Ливни в провинции Аньхой на востоке Китая затронули 811 тыс. местных жителей, 195 тыс. из них были эвакуированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа
Согласно данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 16:00 воскресенья ливни нанесли ущерб 35 уездам и районам в шести городских округах провинции.
Уровень воды в реке Янцзы, самой протяженной водной артерии Китая, на аньхойском участке поднялся выше опасных отметок и продолжает расти. Проливные дожди также привели к подъему уровня воды выше опасных отметок еще в 19 реках региона.
В период с 17:00 субботы до 17:00 воскресенья проливные дожди обрушились на значительную часть провинции Аньхой. На 258 станциях замера было зафиксировано более 100 мм осадков, при этом их максимальное количество составило 255 мм.
В порядке экстренного реагирования на ливни и наводнения власти восьми городов провинции Аньхой, включая пять городов, расположенных на берегу Янцзы, направили в общей сложности 26 тыс. человек для патрулирования дамб.
По прогнозам метеорологического центра провинции Аньхой, в ближайшие 24 часа до 20:00 1 июля проливные дожди продолжатся в районах вдоль и к югу от реки Янцзы.
Как сообщило Министерство водного хозяйства КНР, на реке Янцзы наблюдается первый в 2024 году паводок. В 14:00 28 июня уровень воды на гидрологической станции Цзюцзян, которая является одной из основных точек мониторинга уровня воды в среднем и нижнем течении Янцзы, достиг опасной отметки, поднявшись до 20 м.
28 июня министерство повысило до 3-го уровня режим экстренного реагирования на наводнения в провинциях Аньхой, Цзянси, Хубэй и Хунань, а также в срочном порядке направило четыре дополнительные рабочие группы в зоны бедствий для руководства действиями по ликвидации последствий наводнений.