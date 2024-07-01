Около 200 тысяч человек эвакуировали в провинции Китая из-за ливней

Ливни в провинции Аньхой на востоке Китая затронули 811 тыс. местных жителей, 195 тыс. из них были эвакуированы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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Согласно данным провинциального управления по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на 16:00 воскресенья ливни нанесли ущерб 35 уездам и районам в шести городских округах провинции.

Уровень воды в реке Янцзы, самой протяженной водной артерии Китая, на аньхойском участке поднялся выше опасных отметок и продолжает расти. Проливные дожди также привели к подъему уровня воды выше опасных отметок еще в 19 реках региона.

В период с 17:00 субботы до 17:00 воскресенья проливные дожди обрушились на значительную часть провинции Аньхой. На 258 станциях замера было зафиксировано более 100 мм осадков, при этом их максимальное количество составило 255 мм.

В порядке экстренного реагирования на ливни и наводнения власти восьми городов провинции Аньхой, включая пять городов, расположенных на берегу Янцзы, направили в общей сложности 26 тыс. человек для патрулирования дамб.

По прогнозам метеорологического центра провинции Аньхой, в ближайшие 24 часа до 20:00 1 июля проливные дожди продолжатся в районах вдоль и к югу от реки Янцзы.

Как сообщило Министерство водного хозяйства КНР, на реке Янцзы наблюдается первый в 2024 году паводок. В 14:00 28 июня уровень воды на гидрологической станции Цзюцзян, которая является одной из основных точек мониторинга уровня воды в среднем и нижнем течении Янцзы, достиг опасной отметки, поднявшись до 20 м.

28 июня министерство повысило до 3-го уровня режим экстренного реагирования на наводнения в провинциях Аньхой, Цзянси, Хубэй и Хунань, а также в срочном порядке направило четыре дополнительные рабочие группы в зоны бедствий для руководства действиями по ликвидации последствий наводнений.