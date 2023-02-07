2 человека погибли при лобовом столкновении автомобилей в Павлодарской области

Водитель и пассажир погибли в ДТП в Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Авария произошла 6 февраля на 244 км автодороги Павлодар – Кызылорда, вблизи села Маргулан на границе с Карагандинской областью.

43-летний водитель автомашины Mercedes выехал на «встречку» при обгоне и совершил лобовое столкновение с Lexus.

Водитель и 75-летняя пассажирка Mercedes, оба жители Павлодара, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Двое других пассажиров Mercedes – 48-летняя павлодарка и ее 7-летняя дочь, а также 36-летний карагандинец за рулем Lexus с различными травмами госпитализированы в больницу города Экибастуза.

По факту проводится проверка. Назначены экспертизы. Автомашины водворены на специальную штрафстоянку.