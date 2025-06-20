Женщина 1964 года рождения сумела два десятилетия проживать на территории Казахстана, не имея основного документа, удостоверяющего личность, сообщает Kazpravda.kz
По словам самой алматинки, она потеряла паспорт еще советского образца 1974 года и с тех пор продолжала справляться с различными неудобствами, фактически не имея официального гражданского статуса.
В конце концов крайне затруднительное положение заставило алматинку обратиться за помощью: не имея постоянного места жительства, она не смогла оформить пенсионные выплаты. Восстановить гражданство и основные документы ей помогли в городской миграционной службе.
Нуждающаяся попала в ведомство в период проведения идеологической кампании ко Дню казахстанской полиции, в ходе которой усилена работа по оказанию реальной поддержки людям в трудной жизненной ситуации. Это ускорило процедуру установления и подтверждения ее личности. После сбора необходимых подтверждающих документов женщина была признана гражданкой Республики Казахстан и получила удостоверение личности. В настоящее время продолжается оказание помощи в оформлении документов, необходимых для восстановления утраченных социальных прав.
«Помощь людям, утратившим документы, — важное направление в нашей работе. За каждым случаем стоит судьба, и наша задача — вернуть человеку его законные права и защиту со стороны государства», — прокомментировал историю начальник управления миграционной службы города Алматы Еркин Амантаев.