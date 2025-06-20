20 лет без паспорта прожила казахстанка

Общество
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Макаренко Людмила

Женщина 1964 года рождения сумела два десятилетия проживать на территории Казахстана, не имея основного документа, удостоверяющего личность, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам самой алматинки, она потеряла паспорт еще советского образца 1974 года и с тех пор продолжала справляться с различными неудобствами, фактически не имея официального гражданского статуса.

В конце концов крайне затруднительное положение заставило алматинку обратиться за помощью: не имея постоянного места жительства, она не смогла оформить пенсионные выплаты. Восстановить гражданство и основные документы ей помогли в городской миграционной службе.

Нуждающаяся попала в ведомство в период проведения идеологической кампании ко Дню казахстанской полиции, в ходе которой усилена работа по оказанию реальной поддержки людям в трудной жизненной ситуации. Это ускорило процедуру установления и подтверждения ее личности. После сбора необходимых подтверждающих документов женщина была признана гражданкой Республики Казахстан и получила удостоверение личности. В настоящее время продолжается оказание помощи в оформлении документов, необходимых для восстановления утраченных социальных прав.

«Помощь людям, утратившим документы, — важное направление в нашей работе. За каждым случаем стоит судьба, и наша задача — вернуть человеку его законные права и защиту со стороны государства», — прокомментировал историю начальник управления миграционной службы города Алматы Еркин Амантаев.

#Казахстан #паспорт #алматинка

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