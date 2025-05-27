220 км за день: велоколонна «От Алтая до Урала» прибыла в Семей

Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Спортсменов приветствовали трудовые коллективы, студенты колледжей и любители спорта

Фото: пресс-служба Минтуризма

Продолжается республиканский велопробег «От Алтая до Урала», приуроченный к Году рабочих профессий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

На въезде в область Абай состоялась торжественная встреча участников республиканского велопробега. Колонна велосипедистов в сопровождении организаторов проследовала к центральной площади Семея, где спортсменов приветствовали трудовые коллективы, студенты колледжей и любители спорта.

По завершении мероприятия, спортсмены продолжили движение. Протяженность маршрута в этот день составила 220 километров.

Напомним, велопробег проходит в рамках мероприятий, направленных на популяризацию рабочих профессий, продвижение принципов здорового образа жизни.

Маршрут охватывает 8 регионов Казахстана: Восточно-Казахстанскую, Абайскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Костанайскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области и город Астану. Финиш велопробега запланирован на 8 июня.

#Семей #велопробег #От Алтая до Урала

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