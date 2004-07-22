24/07/04 - Нормативное постановление Верховного суда Республики Казахстан 18 июня 2004 года, № 1 Нормативные правовые акты 188

О применении судами законодательства об ответственности за некоторые экологические преступленияВ целях правильного и единообразного применения судами законодательства об экологических преступлениях, пленарное заседание Верховного суда Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Для обеспечения правильного применения закона при рассмотрении дел об экологических преступлениях судам в каждом конкретном случае следует выяснять, какие экологические требования или определенные правила должны были соблюдаться при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, производстве, хранении и использовании экологически опасных веществ, совершении иных действий (водный, охотничий промысел, порубка деревьев и кустарников и др.), а также какими нормативными правовыми актами эти правила и требования установлены, имея в виду, что нормы уголовного закона, устанавливающие ответственность за совершение экологических преступлений, являются бланкетными. 2. Субъектами экологических преступлений могут быть любые физические лица, в том числе лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним лица, должностные лица, а также лица, занимающие ответственную государственную должность и лица, выполняющие управленческие функции в государственных и негосударственных, коммерческих или некоммерческих организациях. В случаях, когда экологические преступления совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций и приравненными к ним лицами, должностным лицом, а также лицом, занимающим ответственную государственную должность или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или некоммерческой организации, при наличии в их действиях также признаков злоупотребления должностными полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или некоммерческой организации, их действия надлежит квалифицировать по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее — УК), предусматривающим ответственность как за экологическое преступление, так и за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления или преступление против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Если в норме уголовного закона совершение виновным деяния с использованием своего служебного положения предусмотрено в качестве квалифицирующего признака экологического преступления, то ответственность наступает только по статье (часть статьи) УК, предусматривающей ответственность за экологические преступления. 3. В целях правильного разрешения вопросов, требующих специальных познаний в области экологии, судам необходимо в соответствии со статьями 240—243 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее — УПК), Законом Республики Казахстан «Об экологической экспертизе» привлекать к участию в деле специалистов либо назначать проведение соответствующих экологических экспертиз. 4. При выяснении вопроса о том, является ли территория, в пределах которой совершено преступление, связанное с нарушением законодательства об охране окружающей среды, особо охраняемой природной территорией или территорией с чрезвычайной экологической ситуацией (часть вторая статьи 278 УК, часть вторая статьи 281 УК, часть вторая статьи 285 УК, часть первая статьи 288 УК), следует исходить из положений законов Республики Казахстан «Об охране окружающей среды», «Об особо охраняемых природных территориях», устанавливающих и определяющих правовые, экономические, социальные и организационные основы деятельности особо охраняемых природных территорий. 5. Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан в лесном фонде Республике Казахстан, в том числе и поврежденных пожаром: без лесорубочного билета; рубку по лесорубочному билету, полученному заведомо с нарушением действующих правил рубки ; рубку, осуществляемую не на том участке, который указан в билете, или за его границами; рубку сверх установленного количества, или пород, не указанных в лесорубочном билете, а также не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан; рубку, совершенную с нарушением сроков, установленных в лесорубочном билете, и иные нарушения правил, установленных подпунктом 4) пункта 1 статьи 113 Лесного кодекса Республики Казахстан и другими нормативными правовыми актами. 6. При определении размера ущерба, причиненного незаконной порубкой, следует выяснять, сопряжено ли повреждение деревьев и кустарников, лиан с прекращением их роста, была ли запрещена их порубка, и другие обстоятельства, позволяющие сделать вывод о значительности причиненного ущерба. 7. Следует иметь в виду, что порубка деревьев и кустарников, входящих в лесной фонд или вообще запрещенных к порубке, может рассматриваться как совершенная с причинением значительного ущерба не только в зависимости от стоимости срубленных растений в денежном выражении. В случаях, когда незаконная порубка деревьев и кустарников повлекла иной экологический вред (высыхание водоемов, гибель трав, иной растительности, исчезновение в данной местности животных, птиц, полезных насекомых и т. д.), ущерб должен определяться и исходя из оценки стоимости восстановления нарушенного экологического состояния окружающей среды. 8. Под неоднократной незаконной порубкой деревьев и кустарников следует понимать совершение таких действий два и более раза, если ни за одно из них лицо не было осуждено, либо если его прежние судимости за аналогичные преступления не сняты или не погашены. Не может признаваться неоднократной порубка нескольких деревьев и кустарников, если будет установлено, что порубка всех деревьев и кустарников охватывалась единым умыслом. Порубка единичных деревьев и кустарников, совершенная в разное время, когда действия виновного характеризовались самостоятельным умыслом, возникавшим при порубке каждого дерева и кустарника отдельно, квалифицируется как неоднократная. 9. Рубка деревьев и кустарников, произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений, на приусадебных дачных и садовых участках, ветровальных, буреломных деревьев и т.п., не образует состава экологического преступления, если это специально не предусмотрено законом. Такие действия, совершенные с целью безвозмездного присвоения деревьев и кустарников, а также завладение срубленными в лесных массивах на законных основаниях деревьями, приготовленными к складированию, сбыту или вывозу, следует квалифицировать как хищение чужого имущества. 10. Предметом незаконной охоты являются дикие птицы и звери, существующие в естественном состоянии свободы, не связанном с трудовым участием человека. Незаконной охотой следует считать выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей без соответствующего разрешения либо вопреки специальному запрету, либо лицом, не имеющим права на охоту или незаконно получившим лицензию на осуществление охоты, либо осуществление охоты вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами. Нахождение лица в охотничьих угодьях с умыслом на незаконную охоту при наличии указанных обстоятельств с огнестрельным оружием, ловчими птицами, охотничьими собаками, капканами и другими орудиями охоты следует признавать незаконной охотой независимо от того, были ли фактически добыты объекты охотной продукции. 11. Под применением автомототранспортных средств или воздушного судна при незаконной охоте (пункт «б» части первой статьи 288 УК) следует понимать использование таких средств в качестве орудия преступления непосредственно в процессе охоты (преследование, выслеживание животных, отстрел при свете фар и т.п.). Если указанные средства использовались для доставки браконьеров к месту охоты либо перевозки незаконно добытого, преступление не может рассматриваться как совершенное с применением автомототранспортных средств или воздушного судна. 12. Если незаконная охота, добыча водных животных и растений были совершены с использованием незаконно приобретенного, изготовленного или хранившегося огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов или взрывчатых веществ, действия виновного подлежат квалификации по совокупности статей, предусматривающих ответственность за экологические преступления и за незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов (статья 251 УК). 13. Незаконной добычей рыбы, морского зверя и иных водных животных или растений следует понимать такую добычу, которая совершалась без надлежащего разрешения или в запрещенное время или в недозволенных местах, либо запрещенным способом. Уголовная ответственность по статье 287 УК за такие действия наступает, если установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств: а) причинен крупный ущерб; б) виновным применено самоходное транспортное плавающее средство, взрывчатые и химические вещества, электроток или иные способы массового истребления водных животных и растений; в) незаконная добыча осуществлялась в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо на особо охраняемых природных территориях и на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией. Иные случаи незаконной добычи водных животных или растений влекут административную ответственность. 14. Действия лиц, виновных в незаконной добыче рыбы, водных животных, выращиваемых предприятиями и организациями в специально устроенных или приспособленных водоемах, либо завладение рыбой, водными животными, отловленными этими организациями или находящимися в питомниках, а также завладение дикими животными, птицей, находящимися в вольерах, подлежат квалификации как хищение чужого имущества. 15. Вопрос о наличии или отсутствии крупного (значительного) ущерба по делам о незаконных водных промыслах, охоте, порубке леса должен решаться с учетом количества, стоимости, экологической ценности незаконно выловленной рыбы, водных животных, добытой дичи, срубленных или поврежденных деревьев, а также другого ущерба, причиненного животному и растительному миру. При этом надлежит исходить не только из количества и стоимости добытого, но и учитывать экологический вред, причиненный в целом животному и растительному миру, в частности, при отстреле зубра, лося, оленя, при незаконной охоте, уничтожении мест нереста; гибели большого количества мальков; при незаконном занятии водным добывающим промыслом, отловом или уничтожением животных и растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан. 16. Преступления, предусмотренные статьями 287, 288 УК, считаются оконченными с момента начала выслеживания, преследования, добычи, ловли независимо от того, были ли фактически добыты рыба, водные или иные животные, растения. В тех случаях, когда обязательным признаком преступления является причинение крупного ущерба, оконченный состав преступления может иметь место лишь при фактическом наступлении такого ущерба. 17. Эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с неисправными очистными сооружениями и устройствами, отключение очистных сооружений и устройств, нарушение правил транспортировки, хранения, использования минеральных удобрений и препаратов, совершение иных действий по загрязнению, засорению и истощению вод влекут уголовную ответственность, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда либо иные последствия, указанные в статье 281 УК. 18. Под существенным вредом, установление которого является обязательным при квалификации деяния по части первой статьи 281 УК и части второй статьи 283 УК, следует понимать причинение вреда здоровью человека, существенное ухудшение качества окружающей среды, зон отдыха, возникновение массовых заболеваний животных, уменьшение или уничтожение в значительном объеме рыбных запасов, иных водных растений и организмов, заболевание и гибель растений и лесных массивов, значительное ухудшение плодородия земель, массовое заболевание людей, а также иные последствия, способные привести к возникновению чрезвычайной экологической ситуации. 19. Под иными тяжкими последствиями, связанными с нарушением экологических требований в процессе хозяйственной и иной деятельности (статьи 277, 280, 294 УК), следует понимать существенные изменения окружающей среды, ухудшение состояния или уничтожение природных объектов, восстановление которых требует длительного времени либо значительных материальных затрат, а также возникновение ситуации, препятствующей использованию природных ресурсов. 20. Под причинением вреда здоровью человека, как обязательного общественно-опасного последствия отдельных видов экологических преступлений (статьи 277, 279, 281, 282, 285 УК), следует понимать причинение легкого вреда здоровью, независимо от того, повлекло ли оно утрату трудоспособности, либо тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. 21. Под угрозой причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде (часть первая статьи 278, часть первая статьи 279 УК) следует понимать наличие реальной опасности причинения вреда здоровью человека или окружающей среде, или возникновение такой ситуации либо таких обстоятельств, которые могли бы повлечь наступление вредных последствий, если они не были бы вовремя предотвращены принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли виновного. 22. Требование о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, связанными с нарушением законодательства об охране окружающей среды, разрешается судом при условии предъявления соответствующего иска. Отказ на стадии досудебного производства по уголовному делу в признании лица гражданским истцом не лишает его права предъявления иска до начала судебного следствия. Если гражданский иск не был предъявлен в уголовном деле, заинтересованные лица вправе предъявить его в порядке гражданского судопроизводства (статьи 163, 165 УПК). Если причинителем вреда является предприятие, учреждение, организация, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающей природной среды, их ответственность по возмещению причиненного ущерба наступает независимо от формы вины, если не будет установлено, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 23. Причиненный нарушителем экологический вред исчисляется и подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме, независимо от того, причинен ли вред в результате умышленных действий (бездействия) или по неосторожности, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Республики Казахстан, статьей 86 Закона «Об охране окружающей среды», постановлениями Правительства Республики Казахстан № 1140 от 4 сентября 2001 года «Об утверждении размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и № 1186 от 12 сентября 2001 года «Отдельные вопросы возмещения вреда, причиненного вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды» на основании такс и методик исчисления размера ущерба, указанных в нормативных правовых актах, действовавших на момент причинения вреда, а при их отсутствии — по фактическим затратам на восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных убытков. Вред, причиненный здоровью или имуществу вследствие нарушения законодательства об охране окружающей среды, подлежит возмещению в полном объеме с учетом степени потери трудоспособности потерпевшего, его затрат на лечение и восстановление здоровья, по уходу за больным, иных расходов и потерь. Определение тяжести вреда здоровью производится на основании заключения соответствующих медицинских комиссий (экспертиз). 24. Судам следует иметь в виду, что суммы в возмещение ущерба, причиненного экологическими преступлениями, взыскиваются в доход государства, а в случаях причинения вреда непосредственно физическому либо юридическому лицу — в их пользу. 25. Незаконно добытая продукция (звери, птица, рыба, пушнина и другие продукты животного мира) подлежит изъятию. При невозможности изъятия (использована или реализована правонарушителем, пришла в негодность и т. п.) с ответчика должна быть взыскана ее стоимость, определенная по ставкам платежей за пользование животным миром. Суммы, вырученные от реализации продукции, добытой в результате совершения экологического преступления, зачету в счет возмещения ущерба не подлежат, а передаются либо взыскиваются с правонарушителя в доход государства, как имущество, добытое преступным путем. Древесина или продукция других видов лесопользований (живица, древесные соки, второстепенные древесные ресурсы), заготовленная незаконным путем, подлежит изъятию и передаче на баланс государственного учреждения либо учреждения особо охраняемой природной территории, имеющей статус юридического лица, действующего по месту расследования или по месту рассмотрения дела судом. 26. Предметы и устройства, орудия, с помощью которых незаконно совершался отстрел зверей, лов рыб, порубка деревьев и др., а также использовавшиеся при этом транспортные и плавучие средства, должны признаваться вещественными доказательствами и как орудия преступления, в соответствии со статьей 121 УПК, подлежат конфискации в доход государства или передаются в соответствующие учреждения определенным лицам, а в случае непригодности — уничтожению. 27. При рассмотрении дел в отношении лиц, осужденных за нарушение законодательства об охране окружающей среды с использованием своего служебного положения, необходимо в соответствии со статьей 41 УК обсуждать вопрос о лишении их права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 28. В целях разграничения уголовно наказуемого деяния от административного проступка особое внимание следует уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих состав экологического правонарушения, в частности, способ его совершения, последствия противоправного деяния, размер нанесенного вреда или причиненного ущерба, иные обстоятельства, имея в виду, что если деяние виновного лица одновременно подпадает под действие как уголовного, так и административного законов, то в соответствии с частью третьей статьи 19 УПК, оно не может рассматриваться как преступление. 29. При рассмотрении уголовных дел суды должны тщательно исследовать обстоятельства, связанные с выяснением причин и условий, способствующих нарушению законодательства об охране окружающей среды, устанавливать конкретные недостатки и упущения в деятельности государственных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов, факты неправомерных действий отдельных должностных лиц, из-за которых стали возможными нарушения законодательства об охране окружающей среды и в необходимых случаях выносить частные постановления. 30. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление пленума Верховного суда Казахской ССР № 12 от 28 марта 1986 года «О практике применения судами законодательства об охране природы» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением пленума № 1 от 31 марта 1989 года. 31. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан, настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, а также является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования. Председатель Верховного суда Республики Казахстан К. МАМИ Судья Верховного суда Республики Казахстан, секретарь пленарного заседания Ж. БАИШЕВ