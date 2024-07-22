2,5 тонны прекурсоров изъяли в нарколаборатории в Туркестанской области

В момент изготовления очередной партии наркотических средств с поличным задержано 2 местных жителя.

«Изъято свыше 60 кг психотропного вещества и 2,5 тонны прекурсоров, а также оборудование для изготовления «синтетики». Проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», – сообщили правоохранители.