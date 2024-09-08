251 тонну российской пшеницы пытались ввезти в Казахстан

Сельское хозяйство
12

С момента введения запрета на ввоз зерна в Казахстан наблюдаются многочисленные попытки незаконного ввоза запрещенной продукции, передает Kazpravda.kz

Фото: melinvest.ru

Используются различные методы, чтобы обойти установленные ограничения.

Так, 6 сентября на железнодорожных фитосанитарных постах Западно-Казахстанской области инспекторами территориальной инспекции было обнаружено и возвращено 4 вагона пшеницы (251 тонна) из Саратовской области РФ. Вагоны направлялись в Талдыкорган.

Данный факт свидетельствует о продолжающихся попытках контрабанды зерна.

Инспекторы по карантину растений постоянно осуществляют контроль и надзор, проводят проверки, анализируют информацию, следят за соблюдением правил и выявляют нарушения, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность и продовольственную безопасность страны.

Напомним, для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.

#сельское хозяйство #контрабанда #пшеница #АПК

Популярное

Все
Программа выступления казахстанцев на Паралимпийских играх
Дзюдоист Санжар Ерланулы стал победителем ЧМ среди кадетов
Участок улицы Туркестан временно перекроют
Первые комфортные школы по поручению главы государства открылись в День знаний в Казахстане
Минтруда создана спецкомиссия для расследования причин группового несчастного случая в шахте в ВКО
Аида Балаева приняла участие в открытии новой школы в Астане
Паралимпиада: итоги третьего дня
Токаев поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана
Глава Минпросвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний
Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия комфортной школы
Массовый забег в честь Дня Конституции прошел в Астане
Для сушки зерна аграриям нужны 67 тыс. тонн дизтоплива и 21,5 тыс. тонн сжиженного газа
Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Словакии
Первые дети в секторе Газа получили вакцины от полиомиелита
В немецких городах прошли акции против правых популистов
Атомная генерация снизит зависимость от импорта энергии
ФК «Актобе» официально объявил об уходе Парфенова
US Open: Путинцева покидает турнир
Улицу Жангельдина частично перекроют из-за укладки асфальта
Участок улицы Толе би откроется с 1 сентября
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству

Читайте также

32,5 млн тонн кормов заготовлено в Казахстане
МТФ стоимостью 14 млрд тенге строится в Павлодарской области
Бектенов: Мы будем поддерживать хозяйства, которые вкладыва…
Депутат призвал решить проблемы жителей области Жетысу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]