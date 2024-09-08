251 тонну российской пшеницы пытались ввезти в Казахстан

С момента введения запрета на ввоз зерна в Казахстан наблюдаются многочисленные попытки незаконного ввоза запрещенной продукции, передает Kazpravda.kz

Фото: melinvest.ru

Используются различные методы, чтобы обойти установленные ограничения.

Так, 6 сентября на железнодорожных фитосанитарных постах Западно-Казахстанской области инспекторами территориальной инспекции было обнаружено и возвращено 4 вагона пшеницы (251 тонна) из Саратовской области РФ. Вагоны направлялись в Талдыкорган.

Данный факт свидетельствует о продолжающихся попытках контрабанды зерна.

Инспекторы по карантину растений постоянно осуществляют контроль и надзор, проводят проверки, анализируют информацию, следят за соблюдением правил и выявляют нарушения, чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность и продовольственную безопасность страны.

Напомним, для защиты внутреннего рынка и исключения фактов реэкспорта зерна 26 июля 2024 года на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях было принято решение о введении запрета на ввоз пшеницы всеми видами транспорта на территорию Казахстана из третьих стран и из стран ЕАЭС до 31 декабря 2024 года, за исключением транзита пшеницы через территорию Казахстана.