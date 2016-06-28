Общество
28 июня журналисты Казахстана отмечают свой профессиональный праздник
День работников связи и информации отмечается сегодня, 28 июня, в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

Премьер-Министр Карим Масимов поздравил через Twitter казахстанских журналистов с их профессиональным праздником.

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День журналистики до 1997 года отмечался 10 мая. Но праздник решено было перенести на другую дату – 28 июня. В этот день был принят первый Закон "О СМИ", который назывался Закон Казахской ССР "О печати и других средствах массовой информации". Праздник получил название День печати, радио и телевидения и отмечался до 2012 года традиционно в последнее воскресенье июня. 

По указу Президента РК от 20 октября 2011 года его празднование было установлено на 28 июня, также праздник получил и новое название – День работников связи и информации. 

Накануне журналистов поздравили депутаты Мажилиса и лично спикер палаты Нурлан Нигматулин. Также представители СМИ получили поздравления от АНКГоссекретаря Гульшары Абдыкаликовой, министра обороны Имангали Тасмагамбетова и других членов государственного аппарата.

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