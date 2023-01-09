3 человека погибли при столкновении легковушки с автобусом в Мангистау
Происшествия , Крупные ДТП
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На трассе в Мангистауской области в ДТП погибли 3 человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.
ДТП произошло 9 января около 15:35 на 14 км трассы Актау – Акшукур.
Водитель автомашины ZAZ Chance, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом King Long.
«В результате ДТП 3 человека погибли на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований отдела полиции Тупкараганского района по части 4 уголовной статьи «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», – сообщает Департамент полиции Мангистауской области.