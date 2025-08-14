30-летие Конституции: Нацбанк выпускает новые монеты

Банки и финансы
113
Дана Аменова
специальный корреспондент

Они будут представлены в нескольких вариантах номиналом 100 и 1000 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты «Қазақстан Конституциясына 30 жыл» из серии «Выдающиеся события и люди», сообщает Kazpravda.kz 

Как проинформировали в главном монетарном регуляторе, 30-летие Конституции Казахстана — знаменательная дата, отражающая исторический путь страны к построению правового государства и укреплению демократических институтов. Основной Закон является фундаментом независимости, символом единства и гражданского согласия.

На монете изображена раскрытая книга, олицетворяющая Конституцию страны, над ней - число «30», выполненное на фоне контурной карты Казахстана. В центре карты размещен шанырак, который символизирует солнце. Особенность монеты – декоративное оформление числа «30» с использованием технологии золочения. 

Монеты изготовлены:

- из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 000 тенге, тиражом 1 000 (одна тысяча) штук;

- из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 5 000 000 (пять миллионов) штук.

Информация о дате начала продаж серебряных монет номиналом 1 000 тенге через интернет-магазин будет дополнительно опубликована на официальном сайте Нацбанка.

Биколорные монеты номиналом 100 тенге предназначены для свободного обращения на территории РК наряду с циркуляционными монетами.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

#Нацбанк #монеты #конституция #коллекция

Популярное

Все
В режиме открытого неба
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Школа имени Абая готовится к новоселью
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Убирают хлеб, заготавливают корма
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Растет спрос на газ
Оступившимся помогает служба пробации
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Отходы дешевле купить... за границей
Где родился Конек-Горбунок
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Юридические консультанты: от семейных споров до судебных тяжб
Агрохимия на страже урожайности
Всегда на связи!
Знак уважения молодым талантам
Колокольная симфония
Попались, красавчики!
Главный принцип – человекоцентричность
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
Шаг в развитии местной экономики
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Что делать при блокировке банковского счета?
Нацбанк повысил минимальные резервные требования для банков
Банки создадут подразделения по защите прав и интересов физ…
Мировые центробанки в июне закупили десятки тонн золота

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]