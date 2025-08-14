Они будут представлены в нескольких вариантах номиналом 100 и 1000 тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты «Қазақстан Конституциясына 30 жыл» из серии «Выдающиеся события и люди», сообщает Kazpravda.kz

Как проинформировали в главном монетарном регуляторе, 30-летие Конституции Казахстана — знаменательная дата, отражающая исторический путь страны к построению правового государства и укреплению демократических институтов. Основной Закон является фундаментом независимости, символом единства и гражданского согласия.

На монете изображена раскрытая книга, олицетворяющая Конституцию страны, над ней - число «30», выполненное на фоне контурной карты Казахстана. В центре карты размещен шанырак, который символизирует солнце. Особенность монеты – декоративное оформление числа «30» с использованием технологии золочения.

Монеты изготовлены:

- из серебра 925 пробы с золочением, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления proof, номиналом 1 000 тенге, тиражом 1 000 (одна тысяча) штук;

- из сплавов нибрасс/нейзильбер (биколорная), массой 6,45 грамма, диаметром 24,5 мм, качеством изготовления uncirculated, номиналом 100 тенге, тиражом 5 000 000 (пять миллионов) штук.

Информация о дате начала продаж серебряных монет номиналом 1 000 тенге через интернет-магазин будет дополнительно опубликована на официальном сайте Нацбанка.

Биколорные монеты номиналом 100 тенге предназначены для свободного обращения на территории РК наряду с циркуляционными монетами.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.