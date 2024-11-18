300 килограммов наркотиков изъяли в Астане с начала года

За 10 месяцев 2024 года в столице зарегистрировано свыше 300 наркопреступлений, в том числе порядка 250 фактов сбыта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата

Фото: акимат Астаны

Из незаконного оборота изъято более 300 килограммов различных наркотиков. Об этом на брифинге в РСК рассказал и.о.начальника управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Астаны Еркеш Калыков.

По его словам, для снижения вовлечения в наркосреду проводится мониторинг интернет-пространства. За почти год порядка 200 сайтов направлены на блокировку.

«Проводится работа по удалению граффити-рисунков, рекламирующих наркотики. В настоящее время функционирует мобильное приложение «Smart Astana» под названием «Нет наркотикам!». По фактам пропаганды наркотиков возбуждено 21 уголовное дело, 5 человек водворены в ИВС», - рассказал Еркеш Калыков.

Отметим, что по поручению главы государства принят Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Реализуется программа «Астана - город без наркотиков на 2024-2025 годы», в которую максимально вовлечены государственные органы и общественность, разработан целый комплекс антинаркотических мероприятий.