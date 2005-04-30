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30.04.2005
Конкурсы
30 апреля 2005 г. 0:00
55
Конкурсы на 30.04.2005 -
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00:00
Вчера в нашей стране стартовал второй сезон самого масштабного спортивного футбольного реалити-шоу Казахстана Super Bol
00:30
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
01:00
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
01:30
Военный экшен «Время патриотов» Серикбола Утепбергенова удостоен премии «Выбор критиков» в номинации «Лучшие спецэффекты»
02:00
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
01:30
В мире чудных персонажей
02:30
Новость о том, что Казахстан и Китай планируют отказаться от взаимных визовых требований для туристических и деловых поездок на срок до 30 суток вызвала неоднозначную реакцию в обществе
02:00
«Пробки» на орбите
02:30
Поиграли в куклы
02:30
Цели амбициозные, но достижимые
02:30
Чутье не подведет
3 мая 2023 г. 22:58
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
28 апреля 2023 г. 19:48
Четверых граждан Китая сняли с авиарейса в Алматы
28 апреля 2023 г. 18:43
Объявлены даты ЕНТ-2023
28 апреля 2023 г. 23:03
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая
28 апреля 2023 г. 18:26
9,5 млн тенге осталась должна банкам казахстанка после звонка незнакомца
29 апреля 2023 г. 10:13
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
29 апреля 2023 г. 14:02
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
30 апреля 2023 г. 12:03
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
29 апреля 2023 г. 12:23
Касым-Жомарт Токаев принял участие в субботнике в Астане
28 апреля 2023 г. 22:09
С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура
28 апреля 2023 г. 19:27
Кошанов: Важно усилить продовольственную безопасность на пространстве ТюркПА
28 апреля 2023 г. 21:23
Арсенал оружия обнаружили у подозреваемого в хулиганстве алматинца
28 апреля 2023 г. 19:19
Совещание по вопросам сохранности мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави провел госсоветник
28 апреля 2023 г. 20:06
Половина медучреждений в Туркестанской области находится в ветхом состоянии
29 апреля 2023 г. 13:34
Мужчина размахивал пистолетом в кафе в Усть-Каменогорске
30 апреля 2023 г. 16:50
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
28 апреля 2023 г. 22:33
Наркоделец-универсал: подозреваемого в производстве и продаже наркотиков задержали в Алматы
29 апреля 2023 г. 9:36
США хотят нарастить инвестиции и торговлю с Казахстаном
29 апреля 2023 г. 14:26
Спецгруппа Генпрокуратуры изучает законность тендеров Озенмунайгаз
30 апреля 2023 г. 17:23
Пьяные мужчина и женщина напали на полицейских и разбили служебное авто в Экибастузе
11 апреля 2023 г. 19:20
Элеватор горит в Костанайской области
10 апреля 2023 г. 6:00
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
5 апреля 2023 г. 21:05
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
8 апреля 2023 г. 12:00
Дальнейшего подорожания бензина допустить нельзя: как Минэнерго отреагировало на проблему в Алматинской области
12 апреля 2023 г. 19:36
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
21 апреля 2023 г. 2:00
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
17 апреля 2023 г. 6:20
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
17 апреля 2023 г. 22:17
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
14 апреля 2023 г. 3:00
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
13 апреля 2023 г. 12:46
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
12 апреля 2023 г. 0:30
Затопить нельзя сохранить
22 апреля 2023 г. 11:50
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
25 апреля 2023 г. 12:35
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
21 апреля 2023 г. 20:28
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
7 апреля 2023 г. 22:52
В Акорде был проведен ауызашар от имени президента
7 апреля 2023 г. 11:34
Чемпионат Азии по борьбе пройдет в Астане
7 апреля 2023 г. 17:58
Получить земельные участки станет проще в Казахстане
21 апреля 2023 г. 20:00
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
21 апреля 2023 г. 20:45
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
26 апреля 2023 г. 3:00
Пять новаций Социального кодекса
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