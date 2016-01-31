31 января мир отмечает Международный день без Интернета

Фото с сайта smolgazeta.ru
Всемирный день без Интернета (International Internet-Free Day) отмечается ежегодно в последнее воскресенье января, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Calend.ru
.
"Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире, общаться с другими людьми исключительно "вживую" или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с Интернетом)", – говорится в распространенной информации.
Как отмечается, свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является "Британский Институт социальных изобретений", а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект DoBe.org. Единственное, что известно точно, – организаторами Международного дня без Интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.
Добавим, что сегодня, 31 января, также отмечаются Международный день ювелира, Всемирный день помощи больным проказой и день рождения водки.