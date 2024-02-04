3,6 млн кубометров снега вывезли из столицы с начала зимы

Всего с начала зимнего периода по сегодняшний день совершено 266 тыс. рейсов на полигоны, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

С утра 4 февраля в снегоуборочных работах в столице задействованы почти 1 600 единиц спецтехники. Коммунальщики города работают круглосуточно в усиленном режиме, передает официальный сайт акимата Астаны.

На уборку улиц, площадей и тротуаров города от снега и наледи в столице с утра 4 февраля вышли почти 2,6 тыс. дорожных рабочих и около 1,6 тыс. единиц спецтехники.

За прошедшую ночь из города вывезли около 53 тысяч кубометров снега, что равно объему 3,6 тыс. большегрузов.

Всего с начала зимнего периода по сегодняшний день 266 тысячами рейсов на полигоны вывезли 3,6 млн кубометров снега.