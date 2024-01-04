36 подпольных нарколабораторий ликвидировали за год в Казахстане

Происшествия
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Аменова Дана
Корреспондент

В прошлом году сотрудники КНБ провели более 150 операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как отметили в пресс-службе КНБ, по итогам операций ликвидированы 34 международных и 32 региональных канала поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 36 подпольных нарколабораторий.

Из незаконного оборота изъято более 3,6 тонн наркотических средств и психотропных веществ, 21,5 тонн сырья маковой соломы и около 75 тонн химических реагентов, используемых для изготовления синтетических наркотиков.

«Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» оценивается более чем в 20 млрд тенге, а объем составляет порядка 17 млн разовых доз. За совершение соответствующих преступлений осужден 101 человек, проводятся досудебные расследования в отношении еще 169 граждан республики и иностранцев. С компетентными органами иностранных государств также реализованы 32 совместные операции по пресечению каналов ввоза и транзита наркотиков через Казахстан», — говорится в сообщении.

Также в КНБ добавили, что мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются. 

#КНБ #наркотики #ликвидация #нарколаборатории

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