Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане прошли выборы детских омбудсменов из числа лидеров детского движения и школьных парламентов. По итогам отбора в состав республиканского совета вошли 40 юных правозащитников, которые будут представлять интересы и защищать права школьников во всех регионах РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Детские омбудсмены являются связующим звеном между детьми и государственными институтами. Они содействуют решению актуальных проблем по защите прав сверстников, поддерживают детские социальные инициативы, продвигают идеи участия детей в общественной жизни, а также вносят предложения по формированию государственной политики в интересах детей.

Особое внимание уделяется развитию детского самоуправления, формированию правовой культуры и гражданской ответственности школьников, а также расширению международного сотрудничества в сфере защиты прав ребёнка.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребёнок имел возможность влиять на решения, которые касаются его жизни. Детские омбудсмены являются частью системы, где голос ребёнка слышен и действительно учитывается. Мы видим в них наших партнёров — они помогают нам понимать проблемы глазами детей и находить более точные решения», — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Насымжан Оспанова.

В минстерстве напомнили, что институт детских представительств действует с 2020 года. Ежегодные выборы детских омбудсменов во всех организациях образования страны стали важной частью системы защиты прав детей.