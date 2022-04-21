40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"

40 миллионов тенге потерял житель Павлодара, став жертвой мошенников. Расследованием дела занимается полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал оперуполномоченный отдела по борьбе с киберпреступностью управления криминальной полиции Департамента полиции Павлодарской области Аман Аубакиров.
«В прошлом году павлодарцу позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, предупредил, что на него оформляется кредит, – сообщил Аман Аубакиров. – Звонивший также поинтересовался, есть ли на счету у мужчины деньги, которые сейчас мошенники хотят у него похитить. Горожанин подтвердил, что есть, и сам сообщил сумму – 40 млн тенге. Ему предложили перевести все деньги на безопасный счет, назвав номер».
Злоумышленника пока не нашли.
Как пояснил оперуполномоченный, случаев, когда преступники в курсе конкретной суммы денег у потерпевшего, очень мало.
Между тем методов получения информации о клиентах достаточно. Ее легко можно найти в соцсетях, начиная от номера телефона и заканчивая местом работы. Чаще всего на «удочку» мошенников попадают пожилые люди, преимущественно женщины.
По информации спикера, в этом году в сфере информационных технологий павлодарские полицейские раскрыли 186 преступлений.