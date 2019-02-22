40% новых объектов ПМСП в Казахстане построены в Туркестанской области
Лаура Тусупбекова
Туркестанская область стала самым активным регионом в республике по введению в эксплуатацию объектов первичной медико-санитарной помощи. Только за прошлый год в области было построено 63 объекта ПМСП, это составляет 40% от всех объектов, построенных в области здравоохранения по всей стране, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, при строительстве объектов первичной медико-санитарной помощи использованы сборные модульные конструкции стоимостью 30 млн тенге, что сокращает затраты в 2 раза.
"Именно в Туркестанской области впервые в стране ввели в эксплуатацию модульные медицинские пункты. Их отличительная особенность – модульная конструкции здания, построенная по немецкой технологии. Подобное нововведение значительно сэкономит время и бюджетные средства. Благодаря этому новшеству в регионе решен вопрос в отдаленных районах, где жители постоянно испытывали проблемы с медицинской помощью. Сборка модульной конструкции медпункта занимает всего 2 месяца. В новых медпунктах помощь оказывают фельдшер и медсестры. Для этого медикам созданы все условия. Комфортабельное здание, построенное из качественных материалов, позволит принимать несколько десятков пациентов в день", – сообщили в акимате.
Также отмечается, что в настоящее время в Туркестанской области ведется строительство 6 новых поликлиник: в поселке Атакент, Мырзакент, Аксукент, в городах Кентау, Жетысай, Шардара.
В рамках государственно-частного партнерства планируется ведение строительства Туркестанской городской поликлиники, областной многопрофильной больницы на 610 коек, областного противотуберкулезного диспансера, областного онкологического диспансера, а также реконструкция и эксплуатация областной станции скорой медицинской помощи в городе Туркестан.