45 человек вызволили спасатели из снежных заносов за сутки по Казахстану

В МЧС отметили, что Департаменты по чрезвычайным ситуациям регионов на протяжении нескольких дней информировали о ветре, метели и морозе. И в связи с сильными морозами вводились ограничения движения для различного автотранспорта. Однако, граждане покинули населенные пункты и оказались в беде.

Фото пресс-службы МЧС РК

Сильный мороз и непогода, которые проигнорировали водители, привели к экстренной ситуации. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили о спасении 45 человек из снежных заносов за минувшие сутки по республике, передает Kazpravda.kz.

Так, 27 ноября в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области в 10 км от села Каратал на трассе «Омск - Майкапчагай» в снежном заносе застряли десятки грузовых фургонов. На помощь прибыли спасатели ПЧ-25. Одному из 16-ти водителей большегрузов понадобилась помощь врачей. Спасенного водителя, гражданина Беларуси, получившего легкую степень обморожения кистей рук, доставили в ближайшее медучреждение. Остальных водителей спасатели довезли до села Каратал на теплом автомобиле КУНГ. На данный момент им ничего не угрожает, они находятся в гостинице. На месте работают дорожные службы, которые чистят трассу.

В этот же день в Камыстинском районе в 10 км от села Алтынсарино Костанайской области силами ДЧС из застрявших в снежном заносе двух автомобилей спасены и доставлены в пункт обогрева села Алтынсарино 2 человека.

28 ноября в Улытауской области в Жанааркинском районе, в 5 км от села Актюбек силами ДЧС спасено 6 человек. Они были спасены и доставлены в ТМСП «Актубек» из технически неисправной автомашины «Toyota».

В ночь на 28 ноября в Карагандинской области были проведены три спасательные операции. В 3 км от поселка Молодежный Осакаровского района на автодороге «Кызылорда - Павлодар» из-за технической неисправности по причине замерзания остановился легковой автомобиль. Спасатели эвакуировали из автомобиля двух человек и доставили их в поселок Молодежный.

Вторую спасательную операцию провели в Шетском районе. На 901 км автодороги «Алматы - Екатеринбург» в 18 км от села Аксу-Аюлы из технически неисправного автобуса силами ДЧС были доставлены в село Аксу-Аюлы 19 человек. Автобус следовал по маршруту «Астана - Шымкент».

В МЧС отметили, что Департаменты по чрезвычайным ситуациям регионов на протяжении нескольких дней информировали о ветре, метели и морозе. И в связи с сильными морозами вводились ограничения движения для различного автотранспорта. Однако, граждане покинули населенные пункты и оказались в беде.

МЧС вновь напоминает о том, что в ряде регионов действует штормовое предупреждение.

«Предупреждаем о необходимости при ухудшении погоды ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно в ночное время. Перед поездками проверять техническую исправность автомобиля, следить за информацией о метеопрогнозах и штормовых предупреждениях», - говорится в информации.

Спасатели просят население воздержаться от поездок и перенести их, особенно поездки на дальние расстояния до стабилизации погодных условий. О состоянии дорог можно узнать в мобильном приложении Darmen. При чрезвычайной ситуации сообщать по номеру 112.