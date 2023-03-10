47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции

Негативные последствия землетрясений ощутили на себе более 14 млн жителей Турции. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу».
Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами землетрясений 6 февраля стали более 47 тысяч жителей юга и юго-востока Турции.
«Негативные последствия бедствия ощутили на себе более 14 млн жителей Турции. Планируем фактически с нуля восстанавливать города. Мы полны решимости работать до тех пор, пока 3,5 млн жителей зоны бедствия не будут поэтапно обеспечены безопасным жильем», – заверил турецкий лидер.
По его словам, цель Правительства – построить за год (в зоне бедствия) 319 тысяч единиц жилья, включая 75 тысяч сельских домов.
Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Разрушительные землетрясения ощутили также в соседних странах.
Землетрясения в Турции фиксировались и в последующие дни.