47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции

Негативные последствия землетрясений ощутили на себе более 14 млн жителей Турции. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на агентство «Анадолу» .

Фото: aa.com.tr

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что жертвами землетрясений 6 февраля стали более 47 тысяч жителей юга и юго-востока Турции.

«Негативные последствия бедствия ощутили на себе более 14 млн жителей Турции. Планируем фактически с нуля восстанавливать города. Мы полны решимости работать до тех пор, пока 3,5 млн жителей зоны бедствия не будут поэтапно обеспечены безопасным жильем», – заверил турецкий лидер.

По его словам, цель Правительства – построить за год (в зоне бедствия) 319 тысяч единиц жилья, включая 75 тысяч сельских домов.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции: Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг. Разрушительные землетрясения ощутили также в соседних странах.

Землетрясения в Турции фиксировались и в последующие дни.