5-летнюю племянницу избила девушка в Астане: суд вынес решение

Дело о физическом насилии в отношении ребенка прекращено.

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Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям г. Астаны рассмотрел дело о нанесении побоев 5-летней девочке ее тетей, сообщает Kazpravda.kz.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что девушка применила физическую силу в отношении ребенка из-за нежелания последней идти в детский сад. Отмечается, что нанесенные травмы не причинили ребенку серьезного вреда здоровью.

"Вина подсудимой доказана признательными показаниями, пояснением законного представителя, протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими материалами дела. В связи с примирением ответчицы с родителями ребенка, а также заявлениями последних, постановлением суда дело прекращено", - говорится в сообщении суда.

Напомним, что в Астане девушка избила 5-летнюю родственницу. Полиция города возбудила административное производство.

Поводом для разбирательств стало видео, разлетевшееся накануне по пабликам в Сети.