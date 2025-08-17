50 кг конопли обнаружили среди кукурузы в Алматинской области

Криминал
146
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Алматинской области совместно с ДКНБ в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора - 2025" провели спецоперацию в Енбекшиказахском районе, в результате которой был задержан 36-летний местный житель сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

На территории крестьянского хозяйства площадью 4,5 га полицейские обнаружили замаскированную наркоплантацию: 233 куста конопли произрастали среди кукурузных насаждений. Кроме того, в шалаше неподалеку от этого места были изъяли 58 пробирок с семенами марихуаны.

По данным полиции, изъятые растения направлены на судебно-химическую экспертизу. Установлено, что их общая масса превышает 49 кг. Подозреваемый доставлен в отдел полиции города Шелек и в отношении него возбуждено уголовное дело. В ведомстве напомнили, что любые действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков, влекут строгую уголовную ответственность.

#Алматы #наркотики #конопля

