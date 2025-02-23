55 инвестпроектов планируется запустить в Астане в течение года

Столица
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Городские власти поддерживают проекты, которые необходимы столице и жителям, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о принимаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности, сообщает официальный сайт столичного акимата.

«В городе продолжаем открывать предприятия, которые способствуют укреплению продовольственной безопасности. Сегодня осмотрел новые и строящиеся предприятия, развивающие пищевую промышленность, логистику, торговлю и др. Ознакомился с работой комплекса предприятий ТОО «RnR Group» (район «Сарайшык»). Это хлебозавод, который выпускает 25 тонн продукции в сутки и овощехранилище (6 тыс. тонн). В 2026 году планируется открытие молокозавода, который будет перерабатывать 100 тонн молока в сутки. Сумма частных инвестиций в данный проект составила 8,1 млрд тенге. Уже создано почти 250 рабочих мест», - написал аким столицы.

Также Касымбек посетил современное овощехранилище ТОО «SAIANUR VIP-SERVIS».

Сумма инвестиций - 1,8 млрд тенге, создано 200 рабочих мест. Овощехранилище на 8 тыс. тонн позволяет стабилизировать цены на плодоовощную продукцию.

В текущем году за счет частных инвестиций также планируется открыть центральный склад сети магазинов «Технодом» (АО «ОРПТ») в районе Сарайшык. Инвестиции в проект составляют 11,1 млрд тенге, ожидается создание порядка 200 новых рабочих мест.

В прошлом году в городе ввели в эксплуатацию 49 инвестиционных проектов. Это позволило привлечь частные средства в размере 301 млрд тенге и создать 4 тыс. 100 рабочих мест.

«В текущем году планируется запустить еще 55 инвестпроектов. На инвестштабах поддерживаем те проекты, которые необходимы городу и жителям. Каждый проект рассматриваем индивидуально, инвесторам оказываем всестороннюю поддержку», - отметил аким города.

#Астана #инвестиции #Женис Касымбек

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