55 квартир: энергетики Аксу смогут получить льготные займы через Отбасы банк

Сегодня стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Для реализации жилищной программы участники проекта направят по 300 млн тенге на паритетной основе. В результате общий бюджет составит 900 млн тенге. Это позволит обеспечить собственным жильем более 55 семей, работающих на электростанции.

- Мы запускаем новую жилищную программу, которая в преддверии 55-летия Аксуской электростанции позволит обеспечить жильем 55 семей. При отборе кандидатов приоритетно будут рассмотрены работники из числа очередников на жилье, - отметил заместитель акима Павлодарской области Даурен Жамбайбек.

По словам заместителя генерального директора по финансам ERG Данияра Рахматуллаева, в этом году программу начали в Актюбинской и Карагандинской областях.

- Аксу – первый моногород, где запускается льготная программа. На электростанции работают свыше полутора тысяч человек, и из них около 200 сотрудников нуждаются в жилье. К сожалению, мы не можем всех обеспечить жильем, поэтому ввели ограничение – программа будет направлена на поддержку тех, у кого нет собственного жилья в течение последних пяти лет, - сказал Данияр Рахматтуллаев.

Как отметил директор Павлодарского филиала Отбасы банка Талгат Баилов, чтобы приобрести жилье, достаточно внести первоначальный взнос на депозит в Отбасы банке в размере 10% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа составит до 15 млн тенге. Важно отметить, что участник программы может открыть счет в любое время. То есть не надо долго копить деньги.