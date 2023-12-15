55 квартир: энергетики Аксу смогут получить льготные займы через Отбасы банк

Банки и финансы
103

В ближайшее время сотрудники Аксуской электростанции смогут отметить новоселье. Приобрести жилье по доступным условиям станет возможным благодаря сотрудничеству акимата Павлодарской области, Евразийской группы ERG и Отбасы банка

Сегодня стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Для реализации жилищной программы участники проекта направят по 300 млн тенге на паритетной основе. В результате общий бюджет составит 900 млн тенге. Это позволит обеспечить собственным жильем более 55 семей, работающих на электростанции.

- Мы запускаем новую жилищную программу, которая в преддверии 55-летия Аксуской электростанции позволит обеспечить жильем 55 семей. При отборе кандидатов приоритетно будут рассмотрены работники из числа очередников на жилье, - отметил заместитель акима Павлодарской области Даурен Жамбайбек.

По словам заместителя генерального директора по финансам ERG Данияра Рахматуллаева, в этом году программу начали в Актюбинской и Карагандинской областях.

- Аксу – первый моногород, где запускается льготная программа. На электростанции работают свыше полутора тысяч человек, и из них около 200 сотрудников нуждаются в жилье. К сожалению, мы не можем всех обеспечить жильем, поэтому ввели ограничение – программа будет направлена на поддержку тех, у кого нет собственного жилья в течение последних пяти лет, - сказал Данияр Рахматтуллаев.

Как отметил директор Павлодарского филиала Отбасы банка Талгат Баилов, чтобы приобрести жилье, достаточно внести первоначальный взнос на депозит в Отбасы банке в размере 10% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа составит до 15 млн тенге. Важно отметить, что участник программы может открыть счет в любое время. То есть не надо долго копить деньги.

- Кредит выдается сроком до 20 лет. Ставка по кредиту равна 5% годовых (НЭСВ от 5,2%). Ежемесячный платеж по кредиту в среднем будет составлять 40-50 тысяч тенге. В целом, в этом году, Отбасы банк выдал порядка 60 тысяч займов. В Павлодарской области новоселье отметили 2 800 семей. Примечательно, что в последнее время развиваются партнерские программы с работодателями. Благодаря финансовой поддержке нашего банка, крупных компаний и акимата, жители региона приобретают собственное жилье, - подытожил Талгат Баилов.

#Павлодар #квартира #Аксу #ERG #Отбасы

Популярное

Все
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
«Әпке, перед именем твоим я склоняю голову»
Силен бобер
«Я наполнен тревожными токами века…»
Робототехника шагает по стране
Звание батыра обязывает
Футбол объединяет
Новые имена в литературе
Не надо умных слов!
Штирлиц привел к домбре
Духовный наставник Кошкар-ата
С именем Райымбека на устах
Как защитить журналиста?
Наше будущее изменит цифровое право
10 млн га сельхозземель вернули в собственность государства за год
Казахстанцев просят сообщать о незаконной вырубке ёлок
В мороз и без тепла
Накануне праздника полицейским в ЗКО подарили 96 новых автомобилей
Шкурный интерес
Художник из города на Иртыше
Судебная система в контексте реформ
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Арестован глава департамента экологии ВКО
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Сыграем против Криштиану?
Уголь в Казахстане подорожал на 11% за год
Названа причина аварии на шахте имени Костенко
Фестивальное движение: зачем и для кого?
Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча
Мадуро подписал указы об аннексии части Гайаны
Семеро сотрудников АМТ задержаны по делу о трагедии на шахте Костенко
В Бишкеке прошла акция против изменения флага страны
Казахстанская шахматистка выиграла три "золота" в Шри-Ланке
Три девочки, разбив окно, сбежали из центра адаптации в Актобе
Между Усть-Каменогорском и Шымкентом может появиться прямой авиарейс
Правила биржевой торговли углем изменены в Казахстане
Против отца стрелявшей в брянской школе ученицы возбудили второе дело
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни

Читайте также

Коллекционные монеты Jar-Jar и Kelоğlan выпустил Нацбанк
Рост оптимизма среди казахстанцев отметили эксперты
Тенге укрепляется ко всем основным валютам
Коллекционные монеты с видными казахскими деятелями выпусти…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]