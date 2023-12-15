55 квартир: энергетики Аксу смогут получить льготные займы через Отбасы банк

В ближайшее время сотрудники Аксуской электростанции смогут отметить новоселье. Приобрести жилье по доступным условиям станет возможным благодаря сотрудничеству акимата Павлодарской области, Евразийской группы ERG и Отбасы банка
Сегодня стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Для реализации жилищной программы участники проекта направят по 300 млн тенге на паритетной основе. В результате общий бюджет составит 900 млн тенге. Это позволит обеспечить собственным жильем более 55 семей, работающих на электростанции.
- Мы запускаем новую жилищную программу, которая в преддверии 55-летия Аксуской электростанции позволит обеспечить жильем 55 семей. При отборе кандидатов приоритетно будут рассмотрены работники из числа очередников на жилье, - отметил заместитель акима Павлодарской области Даурен Жамбайбек.
По словам заместителя генерального директора по финансам ERG Данияра Рахматуллаева, в этом году программу начали в Актюбинской и Карагандинской областях.
- Аксу – первый моногород, где запускается льготная программа. На электростанции работают свыше полутора тысяч человек, и из них около 200 сотрудников нуждаются в жилье. К сожалению, мы не можем всех обеспечить жильем, поэтому ввели ограничение – программа будет направлена на поддержку тех, у кого нет собственного жилья в течение последних пяти лет, - сказал Данияр Рахматтуллаев.
Как отметил директор Павлодарского филиала Отбасы банка Талгат Баилов, чтобы приобрести жилье, достаточно внести первоначальный взнос на депозит в Отбасы банке в размере 10% от стоимости квартиры. Максимальная сумма займа составит до 15 млн тенге. Важно отметить, что участник программы может открыть счет в любое время. То есть не надо долго копить деньги.
- Кредит выдается сроком до 20 лет. Ставка по кредиту равна 5% годовых (НЭСВ от 5,2%). Ежемесячный платеж по кредиту в среднем будет составлять 40-50 тысяч тенге. В целом, в этом году, Отбасы банк выдал порядка 60 тысяч займов. В Павлодарской области новоселье отметили 2 800 семей. Примечательно, что в последнее время развиваются партнерские программы с работодателями. Благодаря финансовой поддержке нашего банка, крупных компаний и акимата, жители региона приобретают собственное жилье, - подытожил Талгат Баилов.