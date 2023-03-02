62 цифровые инициативы: как новые технологии облегчают жизнь казахстанцам

Правительство, Общество, Технологии, Гаджеты, Цифровизация, Госуслуги
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В настоящее время Правительство реализует 62 новые «цифровые» инициативы, которые призваны улучшить и облегчить жизнь казахстанцев, начиная с момента рождения. И при этом они касаются большинства ситуаций, с которыми мы сталкиваемся. Подробнее о таких решениях – в обзорном материале редакции Primeminister.kz, передает Kazpravda.kz.

Фото: primeminister.kz

Использование информационных технологий в повседневной жизни давно стало делом обыденным, но необходимым. Уже даже кажется невероятным – как же раньше мы обходились без возможности совершать покупки онлайн, аналогичным образом бронировать авиабилеты и отели, совершать любую оплату, не имея при этом наличных денег.

Сегодня это и еще многое другое можно сделать буквально за считанные секунды. Достаточно иметь только смартфон и необходимые мобильные приложения. Кроме того, многие бытовые и рабочие вопросы можно решить и без личного присутствия, просто сделав соответствующий запрос в онлайн-режиме: переоформить автомобиль, заменить водительское удостоверение, открыть ТОО и даже положить начало созданию семьи.

Решать дела таким образом комфортно, быстро, а главное – безопасно. Именно поэтому вопросам цифровизации в последние годы уделяется столько внимания.

В настоящее время Правительство реализует 62 новые «цифровые» инициативы.

Семья онлайн

Министерство юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности запустило несколько довольно удобных сервисов в рамках портфеля проектов Digital Justice.

Одно из таких решений – подача заявления на регистрацию брака через мобильное приложение. Если вы решили создать семью, то теперь не нужно ехать в ЗАГС, собирать документы, стоять в длинных очередях. Чтобы закрепить свои отношения, достаточно просто зайти в банковское приложение, пройти в раздел госуслуг и отправить соответствующую заявку. Правда, пока это делает лишь один финансовый институт, но в дальнейшем такая возможность будет предусмотрена и в других банковских приложениях.

Надо сказать, что такое цифровое решение казахстанцам понравилось: с начала февраля этого года более 600 пар оформили заявления на регистрацию брака с помощью нового сервиса. Свыше трети из них уже подтверждены ЗАГСами. Ранее такая услуга была доступна только на сайте «электронного Правительства».

Бизнес по-цифровому

Также с начала года на egov.kz стала доступна услуга регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной госрегистрации. Для оформления достаточно авторизоваться на портале и заполнить соответствующую заявку.

Еще одна цифровая услуга, доступная казахстанцам с нового года, позволяет быстро и без особых усилий зарегистрировать ТОО.

Для этого потребуется лишь смартфон и совсем немного времени. Через банковское мобильное приложение авторизуемся при помощи биометрии и выбираем услугу «Регистрация ТОО». После заполнения всех необходимых полей подписываем заявление и моментально получаем уведомление о начале предпринимательской деятельности. Остальное система сделает самостоятельно: автоматически уведомление направляется в органы госдоходов и статистики, параллельно для нового ТОО открывается счет в банке.

«Цифровая» отсрочка

1 марта запустится услуга по получению в режиме онлайн отсрочки или освобождения от призыва на службу в армию на основе цифровых данных граждан, имеющихся в информационных системах.

Сервис освободит граждан от необходимости собирать подтверждающие документы и посещать военкомат.

Кроме того, в ближайшее время будет доступно решение по отмене обязательной постановки и снятию с воинского учета. Теперь при смене места жительства постановка и снятие с учета военнообязанного или призывника будут проходить в автоматическом режиме без необходимости посещать местные органы военного управления.

Кибермошенники вне зоны действия сети

Несмотря на то, что цифровизация – это благо современного мира, обеспечивающее нам комфорт и дающее широкие возможности, не стоит забывать, что даже здесь можно столкнуться с мошенниками. Повсеместное внедрение информационных технологий привело к росту количества киберпреступлений. По данным Министерства внутренних дел, с начала текущего года правоохранительными органами зарегистрировано 1,5 тысячи таких правонарушений.

Как же не стать жертвой мошенников?

Как минимум, не проходить по сомнительным ссылкам и не передавать кому-либо личные данные, даже если вышедший с вами на контакт человек представился сотрудником правоохранительных органов или банковским работником. Вместе с тем в Казахстане уже начали применять антифрод-систему, блокирующую звонки с незарегистрированных или подменных абонентских номеров. Это стало возможным благодаря совместной работе министерств внутренних дел и цифрового развития.

Антифрод блокирует звонки мошенников за счет обработки информации о вызовах. С помощью специальной единой системы оператор связи запрашивает данные об активности номера и анализирует их в автоматическом режиме. Если система подтверждает, что вызов реальный и номер не является подменным, то устанавливается безопасное соединение.

По информации операторов связи, после интеграции системы в 2022 году было заблокировано свыше 19 млн фрод-звонков, а за пару месяцев текущего года удалось заблокировать уже 8 млн таких звонков. Сегодня сотовые операторы дорабатывают алгоритмы для полного исключения таких случаев.

***

Разговоры о цифровизации – не фантазии о далеком будущем. Цифровой Казахстан уже стал реальностью, в которой мы живем. За довольно короткое время наша страна вырвалась вперед по некоторым позициям среди стран СНГ и Центральной Азии. И это далеко не предел.

Пользу от цифровых решений чувствует большинство граждан нашей страны практически сразу. Вместе с тем на этом работа не закончится, впереди нас ждут новые полезные сервисы и решения, которые позволят экономить наши время и деньги.

 

 

 

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