64-летний мужчина погиб после падения с балкона многоэтажки в Караганде

В городе Караганде 64-летний мужчина погиб после падения с балкона четвертого этажа, передает Kazpravda.kz.

Видео с места происшествия появилось в одном из местных Instagram-пабликов. Трагедия произошла в одной из многоэтажек по улице Ермекова в Караганде.

Как прокомментировали публикацию в Департаменте полиции области, 18 апреля около 18:00 часов после падения с балкона на 4-ом этаже скончался 64-летний мужчина.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

«Факт зарегистрирован. Также назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – добавили в ДП области.