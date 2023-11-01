Крупную партию наркотиков пытался отправить житель Жамбылской области

Происшествия, Другое
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Искакова Айдана
корреспондент

Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

Фото: polisia.kz

 66 кг наркотиков планировал отправить в Алматы житель Жамбылской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе реализации оперативной информации в предпесковой зоне Шуского района задержан 31-летний местный житель по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Во время обыска в кармане куртки задержанного полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения.

"Во время осмотра местности также обнаружены несколько куч свежескошенной растительной массы и серп, который подозреваемый купил в этот день на местном рынке. Согласно результатам экспертизы, обнаруженные вещества являются марихуаной невысушенной, общим весом 66 кг 400 гр и гашиш, общим весом 1,6 гр", – говорится в сообщении.

По словам задержанного, чтобы не вызвать подозрение и незаметно добраться до места назначения, он попросил у родственника коня. Как отметили в пресс-службе, молодой человек планировал спрятать наркотические вещества в предпесковой зоне, а затем через несколько дней забрать на машине и перевезти в Алматинскую область.


"Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК “Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере”. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3-х до 7-ми лет", – сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.
 

#полиция #расследование #наркотики #Жамбылская область

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