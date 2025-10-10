В Нацбанке сообщили о внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Программы ипотечного жилищного кредитования «7-20-25», передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы главного монетарного регулятора, постановлением правления Национального банка предусматривается:

- увеличение максимальной стоимости приобретаемого жилья с 25 млн тенге до 30 млн тенге для городов Астана, Алматы и их пригородных зон, а также городов Актау, Атырау, Шымкент;

- с 20 млн тенге до 25 млн тенге для города Караганда;

- с 15 млн тенге до 20 млн тенге для других регионов;

- заемщикам предоставляется возможность привлечения не только созаемщика (-ов), но и гаранта для подтверждения платежеспособности.

Данные нормы вводятся для повышения доступности ипотечных жилищных займов и улучшения условий приобретения жилья.

Параметры ипотечных жилищных займов и требования программы, которые не были затронуты постановлением, остаются неизменными.

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Нацбанка. Изменения и дополнение вступают в силу со дня принятия постановления.

Программа «7-20-25» была запущена в 2018 году для обеспечения граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% годовых сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%.