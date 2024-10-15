Семимесячного ребенка нашли и вернули из-за границы в Казахстан

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщил о возвращении 7-месячной гражданки Казахстана из РФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей
Известно, что младенец был рожден в России гражданкой РК. Однако подробности истории возвращенной малышки госорган не раскрывает в целях защиты прав ребенка.
Сообщается, что девочку по прибытии разместили в детскую больницу для обследования и сдачи анализов. В настоящее время ее состояние стабильное, самочувствие хорошее. После завершения медпроцедур девочка будет направлена в Дом ребенка. В процессе сопровождения принимали участие методист-опекун и анестезиолог-реаниматолог.
«Для нас важно, чтобы каждый ребенок независимо от обстоятельств получал необходимую поддержку. Мы заботимся о каждом гражданине нашей страны, обеспечивая защиту и заботу. Вовлеченные органы и специалисты проделали колоссальную работу, чтобы вернуть девочку в безопасную среду, где о ней будут заботиться квалифицированные специалисты», – подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.