Семимесячного ребенка нашли и вернули из-за границы в Казахстан

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК сообщил о возвращении 7-месячной гражданки Казахстана из РФ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Известно, что младенец был рожден в России гражданкой РК. Однако подробности истории возвращенной малышки госорган не раскрывает в целях защиты прав ребенка.

Сообщается, что девочку по прибытии разместили в детскую больницу для обследования и сдачи анализов. В настоящее время ее состояние стабильное, самочувствие хорошее. После завершения медпроцедур девочка будет направлена в Дом ребенка. В процессе сопровождения принимали участие методист-опекун и анестезиолог-реаниматолог.