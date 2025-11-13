Это были 64 дня борьбы за жизнь недоношенного ребенка. Сегодня малыш дышит самостоятельно

Фото: Управление здравоохранения Алматы

В Городском перинатальном центре №2 Алматы врачи спасли ребёнка, родившегося с экстремально низкой массой тела — всего 742 грамма, сообщает Kazpravda.kz

Малыш появился на свет 30 августа на сроке 26 недель беременности. После рождения его состояние было крайне тяжелым, и врачи начали длительный и сложный процесс выхаживания.

В течение 40 дней ребенок находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), затем 24 дня — на назальной СИПАП-терапии и последние 10 дней — на самостоятельном дыхании. Сейчас малышу 74 дня, и он уже дышит без аппарата.

Такие случаи требуют высокого профессионализма и терпения всей команды — неонатологов, реаниматологов, медсестер и перинатальных психологов.

«Каждый грамм веса, каждый вдох — результат совместных усилий врачей и силы самого малыша. Для нас это не просто медицинская работа, а ежедневная борьба за жизнь», — отмечает заместитель директора по неонатальной службе ГПЦ №2 Айнурым Сарбас.

Мама ребенка выразила искреннюю благодарность врачам и медсестрам за спасенную жизнь сына, отметив, что поддержка и забота персонала стали для нее настоящей опорой в самые трудные дни.