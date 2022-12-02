75-летию со дня рождения выдающегося казахстанского танцовщика Рамазана Бапова был посвящен балет «Спартак»
Общество
Елена Брусиловская
75-летию со дня рождения выдающегося казахстанского танцовщика, народного артиста СССР, легендарного Рамазана Бапова был посвящен балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна, показанный на сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая в Алматы. Полвека назад Рамазан Саликович блистал в нем на премьерном показе, исполнив главную партию знаменитого римского гладиатора.