Экономика
"75 место из 78 стран": в МНЭ прокомментировали низкую оценку казахстанского бизнеса в американском журнале
Экспертный совет АО "Институт экономических исследований" при Министерстве национальной экономики РК (далее — ERI) прокомментировал позиции Казахстана в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии US News & World Report 2021 года, по результатам которой Казахстан находится на 75 месте из 78 стран, передает Kazpravda.kz.

Эксперты ERI считают, что информация о позиции Казахстана в рейтинге лучших стран для бизнеса не может быть использована в качестве достоверной оценки ситуации, сообщает пресс-служба ERI.

Согласно методологии US News & World Report, рейтинг основан только на опросных данных. В 2021 году в опросе участвовало 17 326 респондентов из 36 стран четырех регионов – Америки, Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. Респонденты отбирались методом случайной выборки в соответствии с тремя группами населения: информированные элиты, руководители в сфере бизнеса, широкая общественность.

Как заявили эксперты, результаты рейтинга недостаточно обоснованы по нескольким причинам:

Во-первых, оценка строится на ассоциациях респондентов с определенной страной.

Во-вторых, на ответы респондентов могут влиять различные факторы (настроение, личные убеждения, предпочтения и др.

В-третьих, не исключается вероятность участия в опросе респондента, который по сути ничего не знает о стране, либо знаком со страной на основе новостей (не только официальных, но и фейковых).

В-четвертых, в опросе по оценке 78 стран принимали участие представители лишь 36 стран, что не покрывает даже 50% выборки. Так, опрос может проводиться в странах, которые не были ранжированы, и наоборот.

Большинство авторитетных рейтингов комбинируют опросные данные со статистическими, которые, как правило, составляют бóльшую долю (ГИК ВЭФ, IMD, др.). Ведущие рейтинги, основанные на опросных данных, основаны на экспертном мнении респондентов, проживающих в оцениваемой стране, которые непосредственно работают в этой сфере и хорошо осведомлены о текущей ситуации (Doing Business, Индекс верховенства закона, др.).

В ведущем исследовании Всемирного банка по легкости ведения бизнеса Doing Business Казахстан демонстрирует ежегодное улучшение позиций и входит в первую тридцатку стран (25 место из 190 стран). В данном исследовании принимают участие местные представители бизнеса, которые осведомлены о проблемах и проводимых реформах в этой сфере.

Таким образом, информация о позиции Казахстана в рейтинге лучших стран для бизнеса не может быть использована в качестве достоверной оценки ситуации в стране и обоснования для принятия инвестиционных решений, заключили в ERI.

U.S. News & World Report — американский новостной журнал, издаваемый в Вашингтоне. Журнал охватывает политические и экономические новости, а также статьи о здравоохранении и образовании. В последние годы журнал известен своей системой ранжирования и ежегодными отчётами об американских колледжах, университетах, выпускающих школах и
медицинских центрах.

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