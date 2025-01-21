750 млрд тенге инвалюты планирует продать Нацбанк в начале года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях снижения инфляции к целевому уровню в 5% главный банк страны продаст доллары США, полученные в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий, передает Kazpravda.kz

В Нацбанке пояснили, что введение нормы обязательной продажи аффинированного золота в 2011 году позволило довести размер золотовалютных резервов до исторического максимума в 45,8 млрд долларов к концу 2024 года. Также значительно увеличился объем производства аффинированных золотых слитков в стране.

«В то же время ввиду значительного роста цен на золото, а также объемов производства существенно увеличились масштабы эмиссии тенге и, как следствие, негативный эффект на инфляцию. В целях снижения инфляции к целевому уровню в 5% Нацбанком было принято решение по продаже на внутреннем валютном рынке долларов США, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. Сумма валюты к продаже будет эквивалентна объему эмиссии тенге, произведенной Нацбанком для покупки золота», – уточнили в ведомстве.

Финрегулятор пояснил, что внедрение нового механизма зеркалирования позволяет адаптировать денежно-кредитную политику к современным вызовам, сохраняя макроэкономическую стабильность.

По прогнозным данным, плановый объем покупок золота в рамках приоритетного права в 2025 году оценивается в 70 тонн или порядка 6 млрд долларов США при текущих ценах на золото.