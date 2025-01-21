750 млрд тенге инвалюты планирует продать Нацбанк в начале года

Сумма валюты к продаже будет эквивалентна объему эмиссии тенге, произведенной Нацбанком для покупки золота
В целях снижения инфляции к целевому уровню в 5% главный банк страны продаст доллары США, полученные в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий, передает Kazpravda.kz
В Нацбанке пояснили, что введение нормы обязательной продажи аффинированного золота в 2011 году позволило довести размер золотовалютных резервов до исторического максимума в 45,8 млрд долларов к концу 2024 года. Также значительно увеличился объем производства аффинированных золотых слитков в стране.
«В то же время ввиду значительного роста цен на золото, а также объемов производства существенно увеличились масштабы эмиссии тенге и, как следствие, негативный эффект на инфляцию. В целях снижения инфляции к целевому уровню в 5% Нацбанком было принято решение по продаже на внутреннем валютном рынке долларов США, полученных в результате реализации золота, купленного ранее у отечественных золотодобывающих предприятий. Сумма валюты к продаже будет эквивалентна объему эмиссии тенге, произведенной Нацбанком для покупки золота», – уточнили в ведомстве.
Финрегулятор пояснил, что внедрение нового механизма зеркалирования позволяет адаптировать денежно-кредитную политику к современным вызовам, сохраняя макроэкономическую стабильность.
По прогнозным данным, плановый объем покупок золота в рамках приоритетного права в 2025 году оценивается в 70 тонн или порядка 6 млрд долларов США при текущих ценах на золото.
«Для зеркалирования приобретения аффинированного золота в четвертом квартале 2024 года Нацбанк в течение первого квартала 2025 года будет осуществлять продажу иностранной валюты на сумму около 750 млрд тенге. Операции зеркалирования не отразятся на объеме золотовалютных резервов, так как покупки золота будут компенсироваться продажами валюты на бирже», – заверили в главном банке страны.