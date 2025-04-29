Такие данные озвучил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов в ходе брифинга для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил спикер, ежегодно МВД регистрирует порядка 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, выявляется до 50 потерпевших. За последние три года пресечена деятельность пяти преступных групп, ликвидированы каналы вывоза граждан в Индонезию, Бахрейн, ОАЭ, Турцию, Южную Корею, а также в Узбекистан и Кыргызстан.

- С начала года зарегистрировано 78 уголовных дел этой категории. При взаимодействии с коллегами из МВД Узбекистана задержаны два человека, находящихся в розыске за торговлю людьми, - рассказал Бауржан Аленов.

Также он отметил, что жертвам таких преступлений полагается право на физическую защиту и получение разовой компенсации. С начала года государственная защита обеспечены пять пострадавших от торговцев людьми.

- Среди проблем, которые оказывают влияние на раскрываемость, – длительные сроки, прошедшие с совершения преступления, отказ жертв общаться с сотрудниками правоохранительных органов из-за страха расправы над ними со стороны подозреваемых, материальная зависимость потерпевших, боязнь огласки, - отметил Бауржан Аленов.

По данным вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, по итогам 2024 года уполномоченными службами оказана помощь 247 жертвам торговли людьми (на 17% больше, чем в 2023 году), 114 из них – иностранные граждане. Через органы внутренних дел за ней обратились 129 человек, остальные – при помощи через волонтеров и миграционных служб. В стране функционируют 13 кризисных центров помощи жертвам этих преступлений.