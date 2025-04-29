78 случаев торговли людьми зарегистрировано в Казахстане в 2025 году

Криминал
53
Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Такие данные озвучил первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов в ходе брифинга для представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил спикер, ежегодно МВД регистрирует порядка 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, выявляется до 50 потерпевших. За последние три года пресечена деятельность пяти преступных групп, ликвидированы каналы вывоза граждан в Индонезию, Бахрейн, ОАЭ, Турцию, Южную Корею, а также в Узбекистан и Кыргызстан.

- С начала года зарегистрировано 78 уголовных дел этой категории. При взаимодействии с коллегами из МВД Узбекистана задержаны два человека, находящихся в розыске за торговлю людьми, - рассказал Бауржан Аленов.

Также он отметил, что жертвам таких преступлений полагается право на физическую защиту и получение разовой компенсации. С начала года государственная защита обеспечены пять пострадавших от торговцев людьми.

- Среди проблем, которые оказывают влияние на раскрываемость, – длительные сроки, прошедшие с совершения преступления, отказ жертв общаться с сотрудниками правоохранительных органов из-за страха расправы над ними со стороны подозреваемых, материальная зависимость потерпевших, боязнь огласки, - отметил Бауржан Аленов.

По данным вице-министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева, по итогам 2024 года уполномоченными службами оказана помощь 247 жертвам торговли людьми (на 17% больше, чем в 2023 году), 114 из них – иностранные граждане. Через органы внутренних дел за ней обратились 129 человек, остальные – при помощи через волонтеров и миграционных служб. В стране функционируют 13 кризисных центров помощи жертвам этих преступлений. 

 

#люди #преступление #торговля #данные

Популярное

Все
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Будет ли в столице новый сквер?
В Астане готовятся к военному параду
Социальный автокараван проехал по селам
Они сражались за Родину
Под парусом вечного неба
К исследованию озера Балхаш подключится Франция
Более 200 лет составляет трудовой стаж педагогической династии Адильгазиновых
В УЕФА внимательно наблюдают за инфраструктурными изменениями
Он беседовал с Фиделем Кастро и пел с Юрием Гагариным
В Алматы прошел Фестиваль звонарного искусства
Слово о наставнике и друге
Государственный деятель, дипломат, гражданин
Страх на руку мошенникам
Распоряжение Главы государства о назначении
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций
Кенсай привели в порядок к празднику
101-летний Ыскак Хусаинов всегда с трепетом ждет 9 Мая
101-й день рождения отметила ветеран Тамара Максимова
Самая большая зона отдыха появится в Алматы
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Инвесторы предлагают построить несколько линий ЛРТ между Алматы и областью
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Школьное меню: прокуратура ЗКО отменила госзакупки на сумму на 70 млн тенге
«Краткая история Шынгыз-хана» издана на русском и английском языках
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Трижды обманувший смерть
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Дом на стенах держится
Трагикомедия «Кызыл дамбал» вышла в общереспубликанский прокат
Юный шахматист из Мангистау на пороге исторического рекорда
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
Основываясь на принципах честной журналистики
Сильные дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Отважный герой-пограничник
«Не смолкнет песня боевая...»
Саксаул пустыне возвращает жизнь
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ерлан Суттибаев назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов

Читайте также

Жительницу столицы осудили за пропаганду терроризма в соцсе…
Познакомился с девушкой и лишился денег
Опасные свидания: в Алматы преступники использовали сайт зн…
Канал сбыта наркотиков через соцсети ликвидировали в Костан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]