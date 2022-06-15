8-летний мальчик погиб, выпрыгнув из горящей квартиры в Кентау. Его сестра получила отравление угарным газом, но ее жизни сейчас ничего не угрожает. Пожар вспыхнул в квартире, когда дети находились одни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на KTK.



Восьмилетний ребенок, видимо, пытался спастись, но упал с огромной высоты. В тяжелом состоянии его доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался. Десятилетняя сестра мальчика всю ночь провела под наблюдением врачей, затем ее выписали.

По предварительной версии, причиной пожара мог стать мобильный телефон, стоявший на зарядке. В местном акимате рассказали, что семье предоставят временное жилье и окажут помощь.

"Акимат окажет помощь в ремонте крыши дома, а также в восстановлении сгоревших документов семьи. Кроме того, со стороны меценатов города будет оказана финансовая поддержка пострадавшим", – сообщила пресс-секретарь акимата Кентау Жанна Алимбай.





