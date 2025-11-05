80-летний казахстанец пробежал 42 километра на марафоне в Нью-Йорке
В Астану прилетел Салтанат Туйтебаев, ставший чемпионом Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80-89 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
«В мире 6 самых престижных марафонов. Они проходят в Лондоне, Бостоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке и Токио. Вы не сможете участвовать в них, просто заплатив взнос. Вы должны выполнить специальный норматив времени. Я зарегистрировал определенный показатель времени на трассе в Амстердаме и подал заявку на участие в Нью-Йоркском марафоне. В этом году получил приглашение из числа 200 тысяч претендентов. Мне посчастливилось во второй раз за свою карьеру пробежать Нью-Йоркский марафон», - сказал Салтанат Туйтебаев.
«Поскольку в 2021 году в мире была пандемия, к участию в Нью-Йоркском марафоне были допущены около 30 тысяч человек. На этот раз одновременно побежали 55 тысяч человек. Для меня большая честь бегать вместе с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, рекордсменами.Несмотря на то, что трасса была очень тяжелой, на протяжении всей дистанции горячо поддерживали более 2 млн болельщиков», - отметил Салтанат Туйтебаев.