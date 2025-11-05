В Астану прилетел Салтанат Туйтебаев, ставший чемпионом Нью-Йоркского марафона в возрастной категории 80-89 лет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны



«В мире 6 самых престижных марафонов. Они проходят в Лондоне, Бостоне, Берлине, Чикаго, Нью-Йорке и Токио. Вы не сможете участвовать в них, просто заплатив взнос. Вы должны выполнить специальный норматив времени. Я зарегистрировал определенный показатель времени на трассе в Амстердаме и подал заявку на участие в Нью-Йоркском марафоне. В этом году получил приглашение из числа 200 тысяч претендентов. Мне посчастливилось во второй раз за свою карьеру пробежать Нью-Йоркский марафон», - сказал Салтанат Туйтебаев.



80-летний дедушка участвовал в Нью-Йоркском марафоне в 2021 году и завоевал тогда серебряную медаль в возрастной категории 75-79 лет. Спустя 4 года он пробежал 42,2 километра за 4 часа 45 минут 56 секунд. Благодаря этому результату наш аксакал стал лучшим в возрастной категории 80-89 лет.



«Поскольку в 2021 году в мире была пандемия, к участию в Нью-Йоркском марафоне были допущены около 30 тысяч человек. На этот раз одновременно побежали 55 тысяч человек. Для меня большая честь бегать вместе с олимпийскими чемпионами и чемпионами мира, рекордсменами. Несмотря на то, что трасса была очень тяжелой, на протяжении всей дистанции горячо поддерживали более 2 млн болельщиков», - отметил Салтанат Туйтебаев.



Всего на Нью-Йоркском марафоне 2025 года Казахстан представляли 44 спортсмена.



В забеге New York Marathon самым возрастным участником был признан Коичи Китабатаке из Японии. 91-летний участник преодолел марафонскую дистанцию за 7 часов 25 минут 13 секунд.